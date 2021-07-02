В Тереньге кипит национальная татарская культура

В нашем районе есть замечательные люди, которые готовы сделать для всех гостей интересные национальные мероприятия! Одним из таких людей является председатель совета татарской национально-культурной автономии Тереньгульского района Ульяновской области Камиль Абдулкадирович Аминов. Он не только возглавляет, но и организовывает работу общественной организации татарской национально-культурной автономии района. Несомненно, на это необходимо время, средства, умения, и находчивость! Но самое главное – это желание и любовь к своим национальным традициям, языку и культуре. Все эти качества присущи Камилю Абдулкадировичу, и это выражается в его организации массовых праздников и мероприятий.

В этом году, 30 мая традиционно в парке “Дружбы народов” в Тереньге состоялся большой красивый праздник – Сабантуй! Перед началом и во время праздника работали игровые площадки: “Ловля рыбы”, “Достань монету”, “Бой мешками”, “Лазание на столб”, “Перетаскивание воды”, борьба “Керэш”, “Перетаскивание яиц”, “Перетягивание каната”, “Бег в мешках” и другие… По итогам главного соревнования – борьбы керэш, победителем стал тереньгулец Марат Ямалиев! Главным призом для батыра, победившего в борьбе, традиционно стал живой баран.

На празднике работали национальные выставки, торговые ряды, детские развлекательные площадки. Открытие было ознаменовано торжественной частью, где всех собравшихся поздравили: глава администрации МО “Тереньгульский район” Григорий Александрович Шерстнев, председатель исполкома общественной организации “Ульяновская областная татарская национально-культурная автономия” Рамис Фарукович Сафин, председатель совета татарской национально-культурной автономии Тереньгульского района Камиль Абдулкадирович Аминов, имам-хатыб Фахим хазрат, тенор нашего края Николай Алексеевич Лямаев. Для всех гостей праздника по традиции было предложено главное национальное татарское блюдо чак-чак. Далее прошла большая праздничная программа, где для всех собравшихся гостей выступили артисты из города Ульяновска и Тереньгульского района. Песни, пляски, зажигательное настроение, традиционное лакомое татарское угощение – все это было настолько от души, открыто, весело, что каждый пришедший на праздник получил максимум самых прекрасных эмоций. Не смолками шумные разговоры, звонкий смех ребятишек, и переливистая татарская музыка. Душа пела!!!

А 6 июня татарская делегация Тереньгульского района приняла активное участие в областном национальном празднике, проходившем в городе Ульяновске, на территории парка «Победа». Тереньгульский район с честью представил татарское подворье: были организованы выставки национальных блюд, одежды, быта, а выставка книг на татарском языке под названием “Плоды из земли находим, ум – из книг и газет” привлекла внимание многих сабантуйцев. Наше подворье посетили уважаемые гости, которых встретили, согласно традициям татарского народа, с угощением и танцами под частушки.

Тереньгульский Сабантуй и участие в областном празднике удались на славу.

Кстати, говоря о национальной татарской культуре в нашем рабочем поселке, стоит отметить также прошедший в марте татарский диктант, на который ежегодно, вот уже в 3-й раз Камиль Абдулкадирович приглашает людей татарской национальности проверить и укрепить свои знания. Каждый год в назначенное время в светлом уютном классе собирается разновозрастная категория татар. На столах для каждого всегда приготовлены чистая бумага и ручки. На доске аккуратно выведена тематика диктанта. Лица пришедших радостные, светлые, приветливые. Настроение замечательное и бодрый учебный настрой. Едут даже издалека. В этом году жители села Красноборск М.Р.Гайнуллова, А.Х.Абдурахманова, Н.И.Тимербулатова дружно наняли такси, и приехали, минуя 30 км, чтобы тоже принять участие в написании. Вот, что значит любовь и уважение к своему языку!

Воодушевление чередовалось с волнением. Волновались все, но чуть больше учитель внеурочных занятий по татарскому языку Тереньгульского лицея при УлГУ Ж.Д.Гайнуллова. Молодой педагог переживала, как будет воспринята выбранная ей тема диктанта, ведь для разновозрастной категории людей (а именно от 15 до 76 лет) она должна заключаться не только в логической и интересной мысли, но и в понимании для каждого. Однако, переживания были напрасны. Тематика “Поведение в семье и обществе” была подобрана очень грамотно, что подчеркнуло зрелость в своей профессии молодого педагога.

После окончания диктанта было бурное рассуждение о правильности написания. Каждый мог задать вопросы педагогу в области орфографии, и относительно тематике диктанта. К.А.Аминов от души поблагодарил всех, кто принял участие в диктанте, за уважительное отношение к своему языку и высокий уровень культуры.

После диктанта, уже во время индивидуальной беседы, Камиль Абдулкадирович сказал, что мероприятия должны быть как обучающими, так и интересными, разнообразными. Люди должны интересоваться своей культурой, своими традициями через национальные праздники, концерты, через дружеские встречи, беседы. В них общество черпает самые яркие краски татарской жизни, душевное тепло, гостеприимство, всегда бодрый и позитивный настрой.

Главное – сочетать в себе труд и талант, всегда стремясь к развитию.

Гульнара НОВОЖИЛОВА.

Фото автора.

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