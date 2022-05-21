В Тобольске пройдет XIII Международный фестиваль историко-культурного наследия сибирских татар

Приглашает принять участие в работе XIV Всероссийской научно-практической конференции «Историческая судьба Искера», которая состоится в рамках XIII Международного фестиваля историко-культурного наследия сибирских татар «Искер-җыен» (автор проекта Л.А.Шамсутдинова).
Мероприятие пройдет 5 августа 2022 года в городе Тобольск Тюменской области.
К обсуждению предлагаются следующие темы:
- Сибирские татары и их роль в современной жизни;
- Исследования священных мест сибирских татар. Пути и перспективы установления порядка границ территории выявленных объектов культурного наследия сибирских татар (астана, мавзолеев шейхов, городищ);
- Пути и перспективы строительства инфраструктуры вокруг Искера;
- Проблема сохранения родного языка сибирских татар в современных условиях;
- Проблемы получения статуса коренных народов Западной Сибири и включения в «Единый перечень коренных малочисленных народов Российской Федерации»;
- Сохранение среды обитания и традиционного образа жизни сибирских татар Заболотья;
- Изучение и популяризация языкового, исторического, этнографического и археологического наследия сибирских татар;
- Методика преподавания языка и литературы сибирских татар в школьной практике;
- Проблемы изучения средневековой истории Западной Сибири;
- Пути сохранения и увековечивания исторических памятников сибирских татар; включение городища Искер в Целевые программы развития Западной Сибири и в сферу туристических маршрутов;
- Перспективы использования историко-культурного наследия сибирских татар в туристическом потенциале г. Тобольска и Западной Сибири;
- Национальная культура и глобализационные процессы: сохранение этничности.
Постоянное представительство Республики Татарстан в Свердловской области