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В Тобольске пройдет XIII Международный фестиваль историко-культурного наследия сибирских татар

В Тобольске пройдет XIII Международный фестиваль историко-культурного наследия сибирских татар

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, Соотечественники, 21.05.2022 0 1

Приглашает принять участие в работе XIV Всероссийской научно-практической конференции «Историческая судьба Искера», которая состоится в рамках XIII Международного фестиваля историко-культурного наследия сибирских татар «Искер-җыен» (автор проекта Л.А.Шамсутдинова).

Мероприятие пройдет 5 августа 2022 года в городе Тобольск Тюменской области.

К обсуждению предлагаются следующие темы:

  • Сибирские татары и их роль в современной жизни;
  • Исследования священных мест сибирских татар. Пути и перспективы установления порядка границ территории выявленных объектов культурного наследия сибирских татар (астана, мавзолеев шейхов, городищ);
  • Пути и перспективы строительства инфраструктуры вокруг Искера;
  • Проблема сохранения родного языка сибирских татар в современных условиях;
  • Проблемы получения статуса коренных народов Западной Сибири и включения в «Единый перечень коренных малочисленных народов Российской Федерации»;
  • Сохранение среды обитания и традиционного образа жизни сибирских татар Заболотья;
  • Изучение и популяризация языкового, исторического, этнографического и археологического наследия сибирских татар;
  • Методика преподавания языка и литературы сибирских татар в школьной практике;
  • Проблемы изучения средневековой истории Западной Сибири;
  • Пути сохранения и увековечивания исторических памятников сибирских татар; включение городища Искер в Целевые программы развития Западной Сибири и в сферу туристических маршрутов;
  • Перспективы использования историко-культурного наследия сибирских татар в туристическом потенциале г. Тобольска и Западной Сибири;
  • Национальная культура и глобализационные процессы: сохранение этничности.

Постоянное представительство Республики Татарстан в Свердловской области

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