В бывшем парке развлечений «Кырлай» сегодня наблюдалось большое скопление татарстанских и федеральных VIP’ов. На торжественную церемонию открытия памятного камня на будущем месте строительства Соборной мечети пришли все главные гости нынешних празднеств в честь 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Публике повезло — намечавшиеся осадки так и не начались во время мероприятия, так что приготовленные дождевики не понадобились. О том, что говорил в своей пятничной проповеди Камиль Самигуллин, как Талгат Таджуддин рассмешил Равиля Гайнутдина и почему военная операция России на Украине, по версии мусульманских деятелей, «обречена» на победу, — в репортаже «БИЗНЕС Online».

«Мы сначала из Луганска на автобусах добрались до Москвы, а в столице пересели на поезд до Казани»

У будущей Соборной мечети в Казани нет еще даже проекта, но вход на место, где она должна появиться, сегодня происходил с беспрецедентными мерами безопасности. Каждого входящего на территорию бывшего парка аттракционов «Кырлай», перед тем как пропустить через рамку, в позе распятого Христа «прозванивают» ручным металлоискателем.

Впрочем, наверняка такой тщательный досмотр не удивил руководителя татарского культурного центра Алчевска в ЛНР Флюра Карачурина, который не понаслышке знает, что такое военные действия и спецоперация ВС РФ. Гостю столицы РТ пришлось добираться до Казани на перекладных. «Мы сначала из Луганска на автобусах добрались до Москвы, а в столице пересели на поезд до Казани. У нас ведь сейчас аэропорта нет, железнодорожный вокзал не работает», — сокрушается Флюр-абый. Он счастлив, что в столице всех татар мира скоро появится мечеть на 10 тыс. мест. Такого же мнения еще один собеседник «БИЗНЕС Online», зампред ДУМ Пензенской области Ильдар Нигматуллин. А вот на его малой родине с большой мечетью просто беда. «В Пензе уже лет 7 строится соборная мечеть на 5 тысяч человек, она превратилась в долгострой. Мы были бы рады, чтобы она все-таки открылась когда-нибудь, надеюсь, доживем до этого дня», — говорит Нигматуллин.

Для муфтия же ХМАО Тагира Саматова начало строительства мусульманского храма — важное событие, т. к. он сам уроженец Казани. О том, что в родном городе появится большой Дом Аллаха, говорит коротко, но значительно: «Историческое событие!» Так же считает и его брат, имам мечети Когалыма Халиль Саматов, но с некоторой оговоркой: «Может, стоило все-таки в другом месте построить, здесь трудно будет организовать парковку для машин. А на другой стороне расположен пляж…» Впрочем, власти Татарстана обещают все подобные вопросы решить.

В этот момент многочисленные участники XI всероссийского форума татарских религиозных деятелей «Национальная самобытность и религия» с любопытством рассматривали парковую зону, на которой и должна появиться мечеть. Ближе к полудню на площадке для намаза собрались четыре-пять сотен человек, а перед началом действа прибыла и основная тройка федеральных татарских муфтиев: председатели ЦДУМ Талгат Таджуддин, ДУМ РФ Равиль Гайнутдин и ДСМР Альбир Крганов. Их всех объединило пятничное богослужение, которое по своему уровню стоит выше, чем гает-намаз на Ураза-байрам или Курбан-байрам.

Перед началом действа прибыла и основная тройка федеральных татарских муфтиев: председатели ЦДУМ Талгат Таджуддин (второй справа), ДУМ РФ Равиль Гайнутдин и ДСМР Альбир Крганов. Их всех объединило пятничное богослужение, которое по своему уровню стоит выше, чем гает-намаз на Ураза-байрам или Курбан-байрам

«Наши предки приняли ислам, выбрав из числа разных религий единственно верный путь»

Для Казани совершение коллективной молитвы в формате open air, в принципе, не новость. Еще в 1991 году возле башни Сююмбике прошел гает, в 2020-м «пандемийном» имам мечети Аль-Марджани Мансур Джалялетдин проводил праздничный намаз также на улице, но чтобы джума… По крайней мере, корреспондент «БИЗНЕС Online» не смог припомнить пятничное богослужение на открытом воздухе.

Сегодня было опасение, что в полдень пойдет дождь, организаторы ожидали осадки, поэтому наряду с намазлыками наготове были бахилы и дождевики, последние в конечном итоге не понадобились. На площадке, где проходил джума-намаз, был положен дощатый настил, на него люди и стелили индивидуальные молитвенные коврики. Для имама, а сегодня им был сам муфтий Татарстана Камиль Самигуллин, приготовили минбар. Коран-хафиз Саидкамал Суенов произнес азан, причем призыв на молитву был озвучен на татарский мотив, да и пятничная проповедь шла полностью на языке великого Тукая.

Камиль Самигуллин: «Сегодня мусульмане и представители других конфессий молятся за нашу страну, чтобы Всевышний даровал нам крепость духа и силы преодолеть те вызовы, с которыми столкнулась Россия»

Муфтий Татарстана начал ее с мысли о том, что страна переживает непростые времена и верующие, к какой бы конфессии они ни относились, должны ей помогать самым эффективным для религиозного человека способом. «Сегодня мусульмане и представители других конфессий молятся за нашу страну, чтобы Всевышний даровал нам крепость духа и силы преодолеть те вызовы, с которыми столкнулась Россия. Чтобы те традиционные ценности мира и согласия в обществе, которые нам дороги, мы могли передать нашим потомкам», — сказал Камиль хазрат. По его мнению, закладка памятного камня в честь Соборной мечети как раз и «символизирует нашу преданность вере предков и стремление жить в соответствии с многовековыми принципами ислама».

Лидер татарстанской уммы напомнил, что 1100-летний юбилей не является праздником только лишь татар, а имеет общероссийское значение. Булгары в 922 году приняли ислам абсолютно добровольно, сказал он: «Наши предки приняли ислам не под угрозой меча, а по своей воле, искренне веря в существование Единого Аллаха, осознавая Его могущественную силу, выбрав из числа разных религий единственно верный путь». Упомянул Камиль хазрат и верховного муфтия России Таджуддина, который 33 года назад первый раз провел 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией, но по мусульманскому летоисчислению хиджры, заложив традицию проведения «Изге Болгар җыены».

Пользуясь случаем, председатель ДУМ РТ анонсировал, что с сегодняшнего дня можно бесплатно скачивать электронную версию Корана «Казан басма» и его одноименный компьютерный шрифт. В заключение своего вагаза Камиль хазрат вновь обратился к пастве с призывом совершать «красивые дела на пользу умме» с добрыми намерениями, приведя 286-й аят второй суры Корана: «Не возлагает на человека Аллах то, что не в его силах. Ему принесет пользу то, что он приобрел, и против него — то, что он приобрел».

После этого муфтий РТ в качестве имама провел пятничный намаз, Суенов зачитал отрывок из суры Ясин, а вот совершить дуа попросили муфтия ЦДУМ Таджуддина. Он выразил надежду, что антихрист, шайтан и иблис, услышав азан, не приблизятся месту, где должна появиться мечеть. Ведь считается, что звуки призыва на молитву отпугивают всякую нечисть.

Марат Хуснуллин: «Единство наших граждан, общенравственные идеалы, закрепленные в религиозных писаниях, и сегодня объединяют наше общество»

«Архитектура мечети должна отражать нашу многовековую самобытную культуру, быть величественной и узнаваемой»

В час после полудня с небольшим опозданием началась торжественная церемония открытия памятного камня в честь строительства Соборной мечети. Состав VIP’ов, которых пригласили на сцену, был довольно солидным: вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, полпред президента в ПФО Игорь Комаров, действующий и первый президенты РТ Рустам Минниханов и Минтимер Шаймиев, мэр Казани Ильсур Метшин , главы Чувашии, Мордовии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, управделами РПЦ и др.

Первым дали слово Хуснуллину, он поздравил собравшихся со знаковым событием. «В 922 году предки татар сделали исторический выбор, присоединившись к одной из мировых религий — исламу. Это послужило мощным импульсом для их культурного, экономического и политического развития», — сказал зампред федерального правительства. Оратор заметил, что сегодняшняя встреча проходит в непростых условиях, связанных с внешнеполитическим давлением. «Но единство наших граждан, общенравственные идеалы, закрепленные в религиозных писаниях, и сегодня объединяют наше общество. Президент страны Владимир Владимирович Путин не раз отмечал, что мусульмане России всегда с уважением относятся к традициям и обычаям предков, сохраняют твердую приверженность высоким идеалам патриотизма и справедливости, — заметил Хуснуллин. — По его распоряжению мы на федеральном уровне в этом году проводим празднование 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. В честь этой знаменательной даты на месте, где мы с вами находимся, будет стоять новая Соборная мечеть, способная вместить 10 тысяч человек».

Рустам Минниханов отметил, что международный конкурс на лучший проект Соборной мечети уже стартовал, в ближайшее время будут рассмотрены все варианты

Президент Татарстана, в свою очередь, отметил, что международный конкурс на лучший проект Соборной мечети уже стартовал, в ближайшее время будут рассмотрены все варианты: «Архитектура мечети должна отражать нашу многовековую самобытную культуру, быть величественной и узнаваемой». По словам президента РТ, в нашей истории есть несколько примеров, когда строительство мечетей знаменовало поворотные моменты в жизни татарского народа. В 1767 году Екатерина II дала разрешение на строительство каменной мечети в Казани. Сегодня эта старейшая действующая мечеть в городе носит имя выдающегося татарского ученого Шигабутдина Марджани. А в 1990-е по инициативе первого президента Татарстана Шаймиева началось строительство мечети Кул-Шариф в Кремле. Сейчас это один из наиболее узнаваемых объектов Казани.

«Показательно, что эти и другие наши мечети строились на общественные пожертвования. Не станет исключением и новая Соборная мечеть, — заявил глава республики. — Сбором средств будет заниматься благотворительный фонд „Игелек — Доброта“. Каждый желающий может внести свой вклад в это святое дело. Обращаюсь к нашим соотечественникам, татарам всего мира, мусульманской умме, неравнодушным гражданам с призывом принять активное участие в строительстве Соборной мечети».

Талгат Таджуддин: «Нам надо так же быстро, как зреет помидор или картошка, подготовить имамов. Мечетей более чем достаточно, священнослужители и Украине нужны, там сейчас, слава Аллаху, и наши имамы, и армия есть»

«Если Америка или Европа к нам сунутся, то получат по сусалам!»

Самым ярким и эмоциональным было, наверное, выступление Таджуддина. Верховный муфтий России, что называется, «зажег» с самого начала. На приветственные овации, прозвучавшие в свой адрес, он заметил: «Рукоплещите! Ведь аплодисменты рождают шайтанов, а они нам понадобятся в качестве рабочих рук, пусть помогают при строительстве». Талгат хазрат объяснил отсутствие на церемонии Владимира Путина: «У него нет времени, занят делами в Донбассе, на Украине, а это теперь наше общее дело. Мы здесь, а он там».

Верховный муфтий России далее сообщил, что сейчас самая главная проблема уммы — кадры. «Нам надо так же быстро, как зреет помидор или картошка, подготовить имамов, — сообщил Таджуддин. — Мечетей более чем достаточно, священнослужители и Украине нужны, там сейчас, слава Аллаху, и наши имамы, и армия есть. Пусть из арабских стран, Турции, Средней Азии к нам приезжают, мы их тут женим, обустроим. Пусть будет весь мир наш!»

Равиль Гайнутдин напомнил высказывание пророка Мухаммада, который сказал, что тем, кто построит мечеть, Аллах построит дом в раю

VIP’ов на сцене, понимающих по-татарски, спич развеселил. У подошедшего следующим к микрофону шейха Гайнутдина улыбка долго не сходила с лица. Он рассказал о большой награде тем, кто взялся за строительство нового храма, и напомнил высказывание пророка Мухаммада, который сказал, что тем, кто построит мечеть, Аллах построит дом в раю. Равиль хазрат выразил и пожелание: «Пусть Аллах позволит нам достроить эту мечеть, чтобы всем вместе принять участие в церемонии ее открытия».

Альбир Крганов высказал свое пожелание: «Пусть все вместе, руководство, народ, построят эту мечеть, наши дни станут такими ясными, как сегодня, когда из-за туч выглянуло солнце»

Муфтий Крганов также напомнил хадис: «Аллах скажет в День Суда: „Где Мои соседи?“ Ангелы спросят: „А кто Твои соседи, о Аллах?“ Аллах ответит: „Те, кто часто посещал мечети“». Альбир хазрат высказал и свое пожелание: «Пусть все вместе, руководство, народ, построят эту мечеть, наши дни станут такими ясными, как сегодня, когда из-за туч выглянуло солнце». Заключительное слово взял председатель координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев, он сказал, что будущая мечеть, как и везде, независимо от местонахождения, будет наполняться кавказцами. И далее напомнил об обстановке в мире. «То, что творится на Украине, — это боль для каждого из нас, — сообщил Бердиев. — Есть люди, которые как-то сомневаются, сможем или нет. Не надо сомневаться, клянусь Аллахом, сможем! Владимир Владимирович предупредил: „Если кто-то к нам сунется, он пожалеет“. Это означает, если Америка или Европа к нам сунутся, то получат по сусалам! Нам всем надо знать одно, что победа будет за нами».

На памятном камне представлена надпись на арабском, татарском, русском и английском языках: «В ознаменование строительства Соборной мечети в честь 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией»

Наконец наступила сама непосредственно церемония, ради которой собрались высокие гости. Шакирды казанского медресе под звуки такбира «Аллаху Акбар» сорвали покрывало с памятного камня в честь строительства Соборной мечети. На нем представлена надпись на арабском, татарском, русском и английском языках: «В ознаменование строительства Соборной мечети в честь 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией».

Далее хедлайнера мероприятия Талгата хазрата пригласили совершить завершающее мероприятие дуа. Он, вспомнив реплику Бердиева о кавказцах, напомнил, что и татары — это народ, который заполняет мечети от Польши и до Дальнего Востока. Таджуддин сообщил, что знает одну молитву, у того, кто ее прочтет, желания всегда сбываются. Оказалось, что строительство Соборной мечети в честь 1100-летия принятия ислама было и загадано. Как только народ стал расходиться, хлынул дождь, что у мусульман считается хорошим знаком.