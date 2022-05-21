Сегодня пройдет “Изге Болгар җыены”

В мероприятии примут участие делегаты XII Всероссийкого схода татарских религиозных деятелей, гости из стран ближнего и дальнего зарубежья, туристы, жители Республики.

Программа праздничных мероприятий «Изге Болгар җыены» на 21 мая 2022 года.

9.00-11.00 Концертная программа на площадке Памятного знака в честь принятия Ислама Волжской Булгарией в 922 году.

9.30-10.30 Тауба (молитва покаяния) на территории комплекса «Малый минарет и Ханская усыпальница».

11.00-11.45 Торжественное открытие «Изге Болгар җыены» в честь 1100-летия принятия Ислама Волжской Булгарией в 922 году на площадке Памятного знака.

12.00 Полуденный намаз на Соборной мечети.

12.30-14.00 Майдан. Проведение финальных поединков по национальной борьбе «Корэш».

20.30-21.30 (время предварительное) Световое шоу на территории комплекса «Белая мечеть».

В течение дня будет работать выставка-продажа изделий мастеров народно-художественных промыслов Республики Татарстан. Все музейные объекты открыты для посещения до 20.00.