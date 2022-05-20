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Президент Татарстана Рустам Минниханов выступил на пленарном заседании Всероссийского схода татарских религиозных деятелей

Президент Татарстана Рустам Минниханов выступил на пленарном заседании Всероссийского схода татарских религиозных деятелей

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 20.05.2022 0 9

Сегодня состоялось пленарное заседание Всероссийского схода татарских религиозных деятелей. В мероприятии принял участие Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Он отметил важность форума и выразил слова благодарности его участникам, организаторам и всем присутствующим:

-Сегодня здесь собрались религиозные деятели из 76 регионов России и 5 зарубежных стран. Праздник проходит на высшем уровне. Выражаем огромную благодарность Президенту России Владимиру Владимировичу Путину. Принятие ислама в Волжской Булгарии -это не только праздник татарстанцев, это праздник всех мусульман России. Также мы очень благодарны оргкомитету, Хуснуллину Марату Шакирзяновичу. Мы можем обратиться к нему по любым вопросам…  Спасибо вам всем!

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