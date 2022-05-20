Камиль хазрат Самигуллин: “Очень важно, чтобы каждый человек понимал важность и глубину этой знаметательной даты”

Глава Духовного управления мусульман Республики Татарстан, муфтий Камиль хазрат Самигуллин выступил на пленарном заседании Всероссийского схода татарских религиозных деятелей.
“Мусульманам России посчастливилось стать свидетелями великого исторического события – в эти дни мы отмечаем 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией. Очень важно, чтобы каждый человек понимал важность и глубину этой знаметательной даты”, – подчеркнул Камиль хазрат Самигуллин.
“Конечно, для татар 1100-летний юбилей имеет особое значение. По преданию, историческое поселение Волжская Булгария располагалось сегодня ровно посередине, в самом центре России. Несмотря на то, что сама Волжская Булгария исчезла с нынешней политической карты, Республика Татарстан сегодня является одним из самых успешных, передовых и богатых регионов Российской Федерации. В нашей стране он известен как исламский центр и самый благоприятный регион для мусульман”, – отметил глава ДУМ Татарстана.