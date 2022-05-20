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Камиль хазрат Самигуллин: “Очень важно, чтобы каждый человек понимал важность и глубину этой знаметательной даты”

Камиль хазрат Самигуллин: “Очень важно, чтобы каждый человек понимал важность и глубину этой знаметательной даты”

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 20.05.2022 0 2

Глава Духовного управления мусульман Республики Татарстан, муфтий Камиль хазрат Самигуллин выступил на пленарном заседании Всероссийского схода татарских религиозных деятелей.

“Мусульманам России посчастливилось стать свидетелями великого исторического события – в эти дни мы отмечаем 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией. Очень важно, чтобы каждый человек понимал важность и глубину этой знаметательной даты”, – подчеркнул Камиль хазрат Самигуллин.

“Конечно, для татар 1100-летний юбилей имеет особое значение. По преданию, историческое поселение Волжская Булгария располагалось сегодня ровно посередине, в самом центре России. Несмотря на то, что сама Волжская Булгария исчезла с нынешней политической карты, Республика Татарстан сегодня является одним из самых успешных, передовых и богатых регионов Российской Федерации. В нашей стране он известен как исламский центр и самый благоприятный регион для мусульман”, – отметил глава ДУМ Татарстана.

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