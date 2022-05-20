Альбир хазрат Крганов: “Свой вклад в расширение географии праздника старается внести и Духовное собрание мусульман России”

На пленарном заседании Всероссийского схода татарских религиозных деятелей выступил Председатель Духовного собрания мусульман России Альбир хазрат Крганов. Он рассказал присутствующим о том, какой вклад вносит Духовное собрание мусульман России в празднование 1100-летия принятия Ислама Волжской Булгарией.

– Я безмерно рад, что на исторической и гостеприимной татарстанской земле с каждым годом совершенствуется и развивается прекрасная традиция проведения данного форума. Я считаю большой заслугой Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова создание такой уникальной площадки для общения татарских религиозных деятелей. Свой вклад в расширение географии праздника ( 1100-летия принятия Ислама Волжской Булгарией) старается внести и Духовное собрание мусульман России. В этом году мы планируем провести более 30 мероприятий в регионах в течение года. В Москве, Волгограде, Нижневартовске, в чувашском селе Урмай планируется открытие новых мечетей. Также будут заложены фундаменты для новых мечетей в Екатеринбурге, Иркутске, Новокузнецке, Ханты-Мансийске, Сургуте, в Тосненском районе Ленинградской области, Чебоксарах и др.