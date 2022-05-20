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Во Всероссийском сходе татарских  религиозных деятелей выступил Талгат хазрат Таджуддин

Во Всероссийском сходе татарских  религиозных деятелей выступил Талгат хазрат Таджуддин

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 20.05.2022 0 6

Верховный муфтий России, председатель Центрального Духовного управления мусульман России Талгат хазрат Таджутдин обратился к гостям с приветственным словом  во Всероссийском сходе татарских  религиозных деятелей. Он выразил благодарность Президенту Республики Татарстан Рустаму Миннеханову.

“Для проведения данного мероприятия приложено очень много сил. Мы благодарны Всемирному конгрессу татар за организацию Всероссийского схода татарских  религиозных деятелей”, – подчеркнул Верховный муфтий России.

Напомним, вчера председатель Центрального Духовного управления мусульман России Талгат хазрат Таджутдин посетил Всемирный конгресс татар , где встретился Премьер-Министром Республики Татарстан, председателем Национального совета Всемирного конгресса татар Василем  Шайхразиевым и ознакомился с деятельностью Исполнительного комитета Всемирного конгресса татар.

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