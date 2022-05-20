ПРОЕКТ

РЕЗОЛЮЦИЯ

XII Всероссийского форума татарских религиозных деятелей

«Национальная самобытность и религия»

г. Казань 20 мая 2022 года

Мы, татарские религиозные деятели из 76 регионов Российской Федерации, собрались для участия в XII Всероссийском форуме татарских религиозных деятелей «Национальная самобытность и религия» и в торжествах по случаю 1100-летия официального принятия Ислама Волжской Булгарией. Выражаем искреннюю благодарность руководству Республики Татарстан и Всемирному конгрессу татар за организацию в течение многих лет форумов татарских имамов, в том числе с приглашением религиозных деятелей и других народов страны. Многие годы форумы содействуют нашему сплочению и духовному общению, являются возможностью обсудить насущные вопросы, позволяют принять участие в ежегодном общенациональном «Изге Болгар җыены».

Участники форума считают 1100-летний юбилей важнейшим событием в современной жизни татарского народа. Наше собрание приветствует решение Президента Российской Федерации В.В. Путина о праздновании юбилея на государственном уровне, благодарит Правительство России и руководство Республики Татарстан за организацию и проведение юбилейных мероприятий.

В 922 году наши предки сделали важный исторический шаг: на общем народном собрании в присутствии посольства от халифа Джагфара ал-Муктадира торжественно присягнули на верность исламу. С этого момента и до настоящего времени ислам является неотъемлемой частью менталитета и самосознания, цивилизационной основой культуры татарского народа.

Ислам сформировал духовные ценности, воплотился в национальной литературе и богословском наследии. Благодаря исламу в нашем регионе появились медресе. Тяга к знаниям и ученость стали важными социальными и ментальными ценностями, привели к появлению уникальной татарской книжной культуры на основе арабской письменности.

Татары были первым из мусульманских народов России, создавшим собственную книгоиздательскую отрасль. В XIX – начале ХХ вв. в татарских типографиях издавались книги на арабском, персидском и многих тюркских языках, татарские газеты и журналы.

В конце XVIII в. татарские духовные деятели внесли вклад в зарождение в России практики издания Корана. В 1803 г. в Казани был издан Коран на основе канонического текста «ар-Расм ал-‘Усмани». В течение более чем столетия до 1917 года Казань являлась крупнейшим в мире центром издания Священного Корана (Калям Шариф), а казанские издания Корана в то время получили широкое распространение среди мусульман всего мира. Многие годы старинные издания бережно хранились в семьях и являлись свидетельством высокой образованности нашего народа. Также участники форума поддерживают инициативу Президента Республики Татарстан по признанию Казани «Городом первого печатного Корана в мусульманском мире» и 1803 года в качестве памятной даты издания первого печатного Корана, подготовленного мусульманами.

В самые трудные времена наши предки сохраняли верность исламу и передали нам веру в Аллаха в качестве аманата. Уважая религиозные чувства христиан и иудеев, признавая ценность национальной культуры всех народов России и мира, мы считаем своим долгом перед многими поколениями наших отцов и дедов всемерно заботиться о возрождении исламских традиций как фундамента национальной культуры.

Три вещи составляют основу существования татарского народа – это вера, язык и Родина. Все они не отделимы друг от друга. Обязанностями каждого татарина в современных условиях являются:

а) забота о духовно-нравственном развитии;

б) использование в общении татарского языка и всемерная забота о расширении сфер его использования в общественной и профессиональной сферах;

в) сохранение связи с родным краем и укрепление родственных уз.

Татарские религиозные деятели должны быть самыми активными участниками этого процесса на местах: в деревнях и городах, местах компактного проживания татар и в татарских диаспорах должны создаваться условия для существования татарской среды общения, бизнеса и реализации культурных проектов. Перед нами стоят задачи по формированию полноценной национальной инфраструктуры: курсов по основам ислама и татарского языка, халяльного питания, развития махаллей и института вакфа, пропаганды традиционных принципов ислама среди соотечественников.

В данный момент Россия проходит через серьезные испытания морального, экономического и военного характера. Мы приложим все усилия для сохранения внутреннего единства нации, помощи соотечественникам и защитникам Отечества, обеспечения мира и благополучия в стране. Мы решительно отвергаем попытки пересмотра решающего вклада многонационального советского народа в победу над нацизмом в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг., считаем недопустимой деятельность неонацистских организаций и пропаганду идеологии ненависти. Исламское вероучение призывает нас к милосердию и человеколюбию по отношению к другим народам, не противоречит принципам гражданственности и идеям патриотизма.

За 33 года процесса духовного возрождения в Республике Татарстан и во многих местах компактного проживания соотечественников сформирована мусульманская инфраструктура, действуют религиозные учебные заведения и курсы. В ближайшем будущем нам предстоит сделать еще больше. Из актуальных задач следует отметить следующие:

1) в связи с предстоящим 220-летием издания первого тиража Корана в Казани провести мероприятия, направленные на реализацию инициатив Президента РТ Р.Н. Минниханова, озвученных в г. Джидда (Саудовская Аравия) 24 ноября 2021 г.: объявить 2023 год Годом первого казанского издания Корана, провести научную конференцию по истории печатания Корана в России и странах мусульманского мира с приглашением к участию зарубежных исламских ученых;

2) продолжить издание трудов видных татарских богословов прошлого (Г. Курсави, Ш. Марджани, Р. Фахретдина, Г. Баруди и др.) и религиозных деятелей современности на татарском языке;

3) организовать во всех регионах России работу по сбору музейных экспонатов, фотографий и исторических документов о выдающихся религиозных деятелях, иных материалов по истории ислама у татар;

4) религиозным деятелям активизировать работу по популяризации старинных татарских и традиционных мусульманских имен;

5) рекомендовать татарстанским СМИ и татарским региональным организациям уделять больше внимания созданию телевизионной продукции, радиопередач и журналистских материалов на татарском языке, посвященных исламу и его роли в жизни татарского народа;

6) поддержать практику организации мероприятий и общественной жизни татарских общин при мечетях (семейных торжеств и поминок, клубов общения на татарском языке, вечеров встреч молодых татар с целью создания семьи, молодежных культурных мероприятий и др.) и ежегодно поощрять лучшие из них;

7) расширить в мечетях регионов страны работу по организации курсов родного языка, основ ислама и национальной культуры, истории татарского народа;

8) укреплять и развивать совместную деятельность религиозных организаций с национально-культурными обществами на местах по возрождению традиций и обычаев народа, сохранению родного языка, культуры и исламского образования;

9) одобрить опыт Духовного управления мусульман Республики Татарстан по чтению пятничных проповедей на татарском языке, активную книгоиздательскую деятельность;

10) продолжить работу по воспитанию молодого поколения татар в духе традиций ислама и национальной идентичности.