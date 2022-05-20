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Председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин: “С наступлением 2022 года мы дали старт праздничным мероприятиям”

Председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин: “С наступлением 2022 года мы дали старт праздничным мероприятиям”

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 20.05.2022 0 4

На пленарном заседании Всероссийского схода татарских религиозных деятелей выступил Председатель Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман России, муфтий шейх Равиль Гайнутдин. Он рассказал делегатам форума и почетным гостям о мероприятиях  в различных регионах России, посвященных  1100-летию принятия Ислама Волжской Булгарией.

– Сегодня мы присутствовали на торжественной церемонии установки памятного камня в ознаменование строительства новой Соборной мечети… С наступлением 2022 года мы также дали старт праздничным мероприятиям. В Саратовской области прошла конференция, в Пензенской области состоялся мусульманский форум, в различных регионах страны были организован выставки и презентации новых книг, посвященных 1100-летию принятия Ислама Волжской Булгарией. 9-10 июня планируется открытие памятника правительнице Казанского ханства царице Сююмбике в городе Касимов, а также будет дан старт реставрации Ханской мечети. Надеемся, что руководство Республики Татарстан также примет участие в реализации наших инициатив, – отметил  Равиль Гайнутдин.

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