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Марат Хуснуллин выступил во Всероссийском сходе татарских  религиозных деятелей

Марат Хуснуллин выступил во Всероссийском сходе татарских  религиозных деятелей

в Новости, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 20.05.2022 0 9

Пленарное заседание Всероссийского схода татарских  религиозных деятелей продолжается.  С приветственным словом выступил Заместитель  Председателя  Правительства Российской Федерации, председатель Организационного комитета по подготовке и проведению празднований, посвященных 1100-летию официального принятия ислама Волжской Булгарией Марат Хуснуллин.

“Уже много лет Всероссийский сход татарских  религиозных деятелей объединяет представителей мусульманского духовенства из российских регионов. Президент страны Владимир Владимирович Путин не раз отмечал достойный вклад мусульман в укреплении межнационального мира и согласия в обществе, в сохранении культурного многообразия, в отстаивании приоритетных интересов нашей страны”,- отметил Марат Хуснуллин.

Пленарное продолжилось выступлением других официальных лиц.

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