В Казани стартовало пленарное заседание Всероссийского сход татарских религиозных деятелей

С 19 по 21 мая в Казани проходит Всероссийский сход татарских религиозных деятелей. Сегодня Татарский театр оперы и балета имени Мусы Джалиля стал местом проведения пленарного заседания форума, в работе которого принимает участие Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Делегатов схода и почетных гостей поприветствовал Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, Председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.

-В сегодняшних мероприятиях принимают участие 1100 религиозных деятелей из 76 регионов России и 5 стран зарубежья. Самая большая делегация прибыла из Республики Башкортостан. Также здесь присутствуют представители Республики Беларусь, Казахстана, Кыргызстана, Донецкой и Луганской Народных Республик, делегации из Кавказа и Крыма, – отметил Председатель Национального Совета.

В своем выступлении Василь Шайхразиев кратко ознакомил участников мероприятия с историей принятия Ислама нашими предками и влиянием этого исторического шага на дальнейшее развитие народа.

– На сегодняшний день Ислам является надежной основой, ведущей повседневную жизнь в России по пути благополучия. И проведение масштабных торжеств, посвященных 1100-летию принятия Ислама Волжской Булгарией по решению Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, еще раз доказывает это, – подчеркнул Василь Шайхразиев.