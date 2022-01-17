В Томске представили татарские блюда на «Фестивале национальной кухни»

13 января в Доме дружбы состоялся «Фестиваль национальной кухни» посвященный Старому Новому году. В фестивале приняли участие приглашенные гости, представители общественных организаций, а также творческие коллективы Томска и области.

Каждая национальная автономия Томска приготовила свое национальное блюдо и презентовала его гостям. На сцене выступили творческие коллективы со зрелищными номерами.

Областной Центр Татарской Культуры совместно с Национальной Автономией Татар города Томска приняли участие в данном мероприятии и представили два блюда татарской кухни: кыстыбый с картофелем и чак-чак.

Томские татары