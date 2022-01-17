Василь Шайхразиев встретился с заместителем Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан

Заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев, в рамках рабочей поездки в Республику Башкортостан, встретился с заместителем Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Азатом Бадрановым.

В ходе встречи Василь Шайхразиев рассказал о мероприятиях, запланированных Всемирным конгрессом татар на 2022 год: встречи с татарской общественностью в федеральных округах, празднование 1100-летия принятия Ислама Волжской Булгарией, 30-летие Всемирного конгресса татар, в рамках которого пройдет съезд и др.

Вице-премьер подчеркнул, что во многих регионах ведется работа по подготовке к проведению 1100-летия принятия Ислама Волжской Булгарией и поднял вопрос о создании организационного комитета и в Республике Башкортостан.

Азат Бадранов отметил, что встреча со Всемирным курултаем башкир является уместной и необходимой. Он рассказал, что в Башкортостане уделяется большое внимание проведению 1100-летия принятия Ислама и Республика также внесет свой вклад в масштабные мероприятия. Кроме того, заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан подчеркнул, что необходимая помощь будет оказана в проведении 30-летия Всемирного конгресса татар, и в организации других проектов ВКТ, таких как “Татарча диктант” и др.

Также, Азат Бадранов рассказал о деятельности по установке памятника Герою Великой Отечественной войны Даяну Мурзину, который планируется воздвигнуть в Уфе.

Василь Шайхразиев выразил благодарность Главе Республики Башкортостан Радию Хабирову.

-Мы желаем сотрудничества со Всемирным курултаем башкир, многие национально-культурные организации в регионах носят названия “татаро-башкирских обществ”, – сказал он.

Азат Бадранов подчеркнул возможность создания татаро-башкирских воскресных школ и совместную деятельность при проведении мероприятий.

-По традиции, в начале года мы проводим встречи с нашими соотечественниками в регионах. В этом году встречи стартовали в Республике Башкортостан, где были поставлены задачи на 2022 год. В Новом году мы желаем всем благополучия и эффективной работы, год обещает быть плодотворным, – отметил Василь Шайхразиев.