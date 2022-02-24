В Центральной районной библиотеке им. М.В. Ломоносова пройдут Дни татарской культуры

Программа Дней татарской культуры в Центральной районной библиотеке им. М.В. Ломоносова.

24 февраля 2022 г. Начало: 13.00

ОТКРЫТИЕ ДНЕЙ ТАТАРСКОЙ КУЛЬТУРЫ в ЦБС В.О. Центральной районной библиотеки им. М.В. ЛОМОНОСОВА.

1. Приветственное слово гостей;

1.1. Постоянное представительство Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области;

1.2. Администрация ВО Санкт-Петербурга.Отдел культуры;

1.3. Заведующая ЦБС ВО;

1.4. Председатель “Ак калфак-Нева” Фирая Рашитова;

1.5. Заведующая Центральной районной библиотеки им. М.В. Ломоносова Илсия Садриева;

2. Открытие выставки «Восторг презрения» работ петербургских татарских художников: члена Союза художников Санкт-Петербурга и Татарстана, члена общества акварелистов Санкт-Петербурга Эльмиры Мустафиной и Рашида Муратова;

3. Выступление татарского ансамбля “Шатлык”. Художественный руководитель Сания Ишкинина;

4. Круглый стол с петербургским журналистом, известным писателем, жителем блокадного Ленинграда, действительным членом Академии русской словесности и изящных искусств им. Г.Р. Державина, заслуженным работником культуры РТ, автором книг по истории татарского народа Рахимов Теляшовым;

5. Татарские поговорки. Составитель член Совета татарских женщин «Ак калфак-Нева» Альфия Клейнова, г. Кронштадт;

6. Осмотр экспозиции ” Обычаи и традиции татарского народа в изделиях декоративно-прикладного искусства»;

6.1. Татар Милли киемняре: наряд невесты на никах; женский бытовой наряд с фартуком на повседневность; наряд «Абустай на чтении Священного Корана»; наряд татарина на праздновании Сабантуя;

6.2. Национальное женское рукоделие;

6.3. Изысканный символ татарской кулинарии «Чак-чак» и «Кыш теле»;

6.4 .Образ «татарочки» в статуэтках –миниатюрах;

6.5.Татарский просветитель и богослов Ризаэддина Фахреддина о воспитании детей в татарской семье в исконном духе ислама.

27 февраля 2022 г. Начало :13.00. Второй день. ДНИ ТАТАРСКОЙ КУЛЬТУРЫ. Звучит татарская музыка;

1. Осмотр выставки петербургских татарских художников, члена Союза художников Санкт-Петербурга и Татарстана, члена общества акварелистов СПб Эльмиры Мустафиной и Рашида Муратова. Ставки;

2. Осмотр экспозиции “Обычаи и традиции татарского народа в изделиях декоративно- прикладного искусства;



3. Круглый стол. Встреча с известными татарами. Гость праздника Салават Шамшутдинов – поэт, прозаик, соучредитель литературного объединения «Мгинские мосты». Директор открытого литературно-музыкального фестиваля «Мгинские мосты». Член редакционного совета литературно-публицистического альманаха «Мгинские мосты». Лауреат музыкально-поэтического фестиваля «Встречи на Елагином», организованным Союзом писателей России и журналом «Невский альманах»;

4. Музыкальный салон. Игра на музыкальных инструментах.

5. Выступление татарского ансамбля “Шатлык.” Руководитель ансамбля Сания Ишкинина.

6. Женское рукоделие. Изготовление броши “Татарские узоры”. Автор мастер-класса Гольназ Хуснутдинова.

Приглашаем всех желающих принять участие.

tatspb.tatarstan.ru