Постоянный представитель РТ Ренат Валиуллин встретился с руководством ТНКА Омской области

Постоянный представитель Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ренат Валиуллин провел встречу с председателем Региональной татарской национально-культурной автономии Омской области Радиком Миннихановым, вице-президентом Федерации корэш России – представителем федерации в Сибирском федеральном округе Ренатом Гайнулиным и представителем китайской компании «СС-7» Ваном Вэйем.

На встрече обсудили проекты, направленные на работу с соотечественниками, проведение культурно-просветительских, совместных онлайн мероприятий. Живой интерес к истории, выдающимся личностям, традициям татарского народа будут в основе совместных проектов.

ООО “Китайская Национальная Химико-Инженерная Строительная Компания №7 (CC-7) – является стопроцентным дочерним предприятием «China National Chemical Engineering Group Corporation Ltd.» (CNCEC), крупнейшего EPC-подрядчика в нефтегазохимической отрасли. СС-7 занимает 11-е место в списке 100 крупнейших международных подрядчиков, и 1-е место в нефтехимической отрасли согласно рейтингу, опубликованному Министерством Торговли КНР в 2018 г. Компания имеет 10-летний опыт работы в России, включая 6 крупных нефтехимических проектов, как уже завершенных, так и реализуемых в настоящее время.

С представителем компании Ваном Вэйем обсудили перспективы кооперации с предприятиями Республики Татарстан, договорились о проработке вариантов сотрудничества с республикой.

В завершении встречи стороны обсудили темы национально-культурного характера и сохранение, развитие и популяризацию татарской культуры в регионах РФ.

tatspb.tatarstan.ru