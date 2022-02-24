В «Татарской гостиной» прошли Джалиловские чтения

В Татарском культурном центре Санкт-Петербурга, в рамках культурно-просветительского проекта «Татарская гостиная», организованного Постоянным представительством Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области состоялся творческий вечер ” Муса Джалиль: приговоренный к Бессмертию”, посвященный поэту-герою, защитнику Ленинграда Мусе Джалилю.

Творческий вечер вели общественный деятель Фирая Рашитова и Кокосов Виктор Николаевич, писатель, журналист, Член Союза писателей России, автор ряда книг историко-очерковой прозы, в том числе “Правда о Второй ударной ” и других. На мероприятие были приглашены представители татарской общественности, молодежь, творческие деятели, писатели и все желающие.

Виктор Кокосов рассказал о подвиге воинов Второй ударной армии, участвовавшей в прорыве Ленинграда, о героях Любанской операции, 80-летие которой вскоре будет отмечаться.

В завершении своего выступления передал в дар культурному центру книгу “Шагнувшие в бессмертие”, к которой один из его очерков посвящён Мусе Джалилю. Свои книги подарил центру и писатель, член Многонационального содружества писателей и Союза писателей России Хафис Шахмаметьев.

В завершении мероприятия состоялась демонстрация документального фильма Дмитрия Диброва “Муса Джалиль. Тайна двух приговоров”. Кто скрывается за тайными заговорами и сокрушительными поражениями? В фильме раскрыты неизвестные подробности, удивительные факты, достоверные источники – все это хранится в «Секретной папке» Дмитрия Диброва.

Гости также просмотрели видео призера IV Международного литературного конкурса чтецов “Джалиловские чтения”, ученицы 9А класса средней общеобразовательной школы № 146 города Санкт-Петербурга Габриелы Кетеренчук. Она прочитала стихотворение “Воля” и заняла третье место в этом ответственном конкурсе в номинации “М. Джалиль на русском языке”.

В завершении, книжные фонды Татарского культурного центра пополнили новыми книгами, гости получили в дар книги Рахима Теляшова, журналы “Сююмбикэ” и газеты “Татарлар”.

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