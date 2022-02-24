Объявляется Республиканский конкурс на соискание Премии Министерства культуры РТ имени Баки Урманче

Министерство культуры Республики Татарстан объявляет о начале приема заявок на Республиканский конкурс на соискание Премии Министерства культуры Республики Татарстан имени Баки Урманче в области изобразительного, декоративно-прикладного искусства и искусствоведения.

Участниками конкурса могут являться профессиональные художники, скульпторы, искусствоведы, авторы исследований в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства.

Для участия в конкурсе участниками предоставляется не более одной заявки на одно произведение либо серию произведений, созданные за последние пять лет.

Лицам, удостоенным Премии, присваивается звание «Лауреат Премии Министерства культуры Республики Татарстан имени Баки Урманче» и предоставляется денежное вознаграждение в размере 200 000 рублей по каждой номинации.

Номинации конкурса:

• Живопись

• Графика

• Скульптура

• Декоративное искусство

• Теория и история искусств, критика и искусствознание

Для определения лауреатов Премии во всех номинациях создается Жюри из числа наиболее авторитетных искусствоведов, художников, специалистов в области изобразительного искусства Республики Татарстан, представителей Министерства культуры Республики Татарстан, музейных специалистов. Жюри определяет шорт-лист номинантов, чьи работы затем выставляются на одной из площадок Государственного музея изобразительных искусств РТ. Итоги написанных рецензий, высказанных экспертных мнений, публикаций в СМИ обсуждаются на втором заседании Жюри, которое к 30 августа определяет окончательный список победителей.

Заявки принимаются с 1 марта по 1 апреля 2022 года нарочно по адресу: 420015, Казань, ул. Карла Маркса, д. 64 или по почте [email protected]. Телефон для справок: +7(927)429-35-72.

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ

Справка

Данная премия является одной из самых авторитетных премий в области изобразительного искусства и искусствознания и вручается с 2003 года. В разные годы ее получателями стали ведущие искусствоведы республики: Нияз Халитов, Рауза Султанова, Ольга Улемнова, Розалина Шагиева; художники: Зуфар Гимаев, Надир Альмеев, Абрек Абзгильдин, Булат Гильванов, Анатолий Егоров, Вера Карасева, Асия Миннуллина, Виктор Аршинов, Александр Петров, Рустем Шамсутов, Рустем Габбасов и др.

Конкурс направлен на поддержку и стимулирование деятелей культуры в области современного изобразительного и декоративно-прикладного искусства и искусствоведения; привлечение внимание широкой общественности к национальному искусству.

Задача конкурса в активизации творческой деятельности профессиональных художников и скульпторов в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства; выявление наиболее выдающихся произведений, внесших значительный вклад в развитие национальной культуры, отличающихся высоким уровнем профессионального мастерства, обладающих своеобразием авторского стиля, новизной и оригинальностью, а также исследований в области теории и истории искусств, художественной критики, выставочных проектов и акций содействие популяризации современного изобразительного и декоративно-прикладного искусства и повышению общего культурного уровня населения республики.

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