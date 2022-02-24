В Казани пройдет конференция «Роль татарских мурз в становлении Российского государства»

Институт истории им. Ш.Марджани АН РТ совместно с Национальным Советом (Милли Шура) Всемирного конгресса татар, при участии Собраний татарских мурз Республики Татарстан, Республики Башкортостан, гг. Москва и С. Петербург, Тюменской области и Республики Крым проводит научно-практическую конференцию «Роль татарских мурз в становлении Российского государства», посвященную 30-летию создания Всемирного конгресса татар.

Конференция пройдет в смешанном (онлайн + офлайн) формате 25 февраля 2022 г.

Начало в 10.00 по адресу: Казань, ул.Батурина, д. 7А, 2 этаж, конференц-зал Института истории им. Ш.Марджани АН РТ.

Институт истории им. Ш.Марджани

Академии наук Республики Татарстан