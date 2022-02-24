Хазраты в ИЯЛИ приняли участие в обсуждении проблем сохранения татарского богословского наследия

22 февраля в Центре письменного и музыкального наследия Института языка, литературы и искусства имени Г. Ибрагимова Академии наук Татарстана состоялся День открытых дверей. Мероприятие было приурочено к празднованию 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. В рамках мероприятия прошло обсуждение на тему: “Татарское духовное наследие: вопросы сохранения, приумножения и актуализации”. В работе круглого стола приняли участие в том числе и специалисты ДУМ РТ и известные казанские хазраты. Участники стола обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов, посвященных вопросам сохранения и изучения татарского письменного наследия. Так, опытом ДУМ РТ в этой области поделился руководитель проекта электронной библиотеки “Даруль-кутуб” Исмаил Наширбанов.

Проект Darul-Kutub.com активно развивается силами Издательского дома «Хузур» ДУМ РТ с целью сохранения татарского богословского наследия и его дальнейшего изучения, перевода на современный татарский и русский языки, как альтернативы зарубежным трудам, информационного противодействия радикальным идеологиям, а также обеспечения мусульман доступными и авторитетными источниками ханафитского мазхаба. Сайт позволяет не только находить ценные труды, но и читать эти книги онлайн или скачать на бесплатной основе. Дизайн сайта адаптирован для всех экранов ПК, смартфонов и планшетов. Можно осуществлять поиск по авторам, названию книги и категориям.

В 2021 году книжный фонд электронной библиотеки Darul-Kutub.com, проект реализации которой Духовным управлением мусульман начат в 2013 году, значительно обогатился – на сайте для всеобщего бесплатного доступа размещены 282 «новых» отсканированных трудов, изданных в Казани до 1918 года. Таким образом, на сегодняшний день электронная библиотека Darul-Kutub.com вмещает в себя 1587 томов старинных книг, среди которых классические дореволюционные труды татарских ученых и богословов.

Также в работе круглого стола приняли участие известные казанские мусульманские ученые Абдулла хазрат Адгамов, Рашид хазрат Маликов, Равиль хазрат Бикбаев, директор медресе им.1000-летия принятия ислама Ильяс хазрат Зиганшин, председатель Совета аксакалов ДУМ РТ Айрат хазрат Аюпов.

dumrt.ru