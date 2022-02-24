В марте в трех российских городах пройдут «Нуреевские сезоны»

С 10 по 27 марта пройдут «Нуреевские сезоны в Москве, Уфе и Казани».

Международный культурный проект посвящен артисту балета и хореографу Рудольфу Нурееву. Проект напомнит историю его жизни и откроет ранее неизвестные страницы.

Проект «Нуреевские сезоны» родился в 2018 году — в год 80-летия со дня рождения Рудольфа Нуреева и Год русского балета. Отдельные мероприятия в рамках проекта с успехом прошли в Москве и за рубежом, в частности, в Российском центре науки и культуры в Париже.

Мероприятия запланированы в трех городах – Москве, Уфе и Казани, с которыми жизнь Рудольфа Нуреева в России была тесно связана.

В Москве он недолго жил с семьей в предвоенные годы и получил свою первую награду как артист балета на конкурсе в Большом театре.

В родной Уфе прошли его детство и юность, там родилась мечта о танце и состоялось становление как артиста балета.

В Казани Рудольф Нуреев выступил в качестве дирижера, из Татарстана родом была его мама.

В программу проекта входят: кинофестиваль с показом коллекции лучших документальных и художественных фильмов о Нурееве, в том числе с его личным участием; эксклюзивная фотоэкспозиция из ранее неизвестных в России снимков артиста; встречи зрителей с уникальными гостями фестиваля из Европы – бывшими коллегами и друзьями Нуреева, с создателями фильмов о нем; балетные мастер-классы для учащихся хореографических училищ и молодых артистов театров; презентации книг о нем, а также презентации двух новых документальных фильмов о Рудольфе Нурееве, снятых в Италии и Венгрии. Их премьерный выход на кино- и телеэкраны ожидается в 2023 году, в год 85-летия со дня рождения Нуреева.

Проект реализуется Татарской национально-культурной автономией г.Москвы и Фондом содружества «Башкортостан – Италия» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Фонда содействия гражданскому обществу Республики Башкортостан. Все мероприятия фестиваля во всех трех городах будут бесплатными для посещения.

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10 марта в Татарском культурном центре Москвы состоится торжественное открытие фотоэкспозиции фотохудожника Аричи Грациано «Венеция, Карнавал, Любовь» и проекта «Нуреевские сезоны».

Выступят почетные гости из Италии – партнерши Р.Нуреева Лилиана Кози, Анна-Мария Прина, менеджер Нуреева Луиджи Пиньотти, организаторы проекта.

Состоится ретро-премьера фильма «Венеция, Карнавал, Любовь» (1982). Последний художественный фильм, в котором снялся уже смертельно больной Нуреев.

Сбор гостей в 18-30, начало в 19-00.

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С 11 по 14 марта состоятся кинопоказы в Москве.

11 марта в 16-00 в ТКЦ Москвы (Малый Татарский пер., дом 8).

Художественный фильм «Визит» (2013) – 31 мин.

В основе сюжета реальные события. В 1977 году в Уфу с официальным визитом прибыла королева Иордании Дина бин Абдель Хамид. Ее истинной целью была тайная встреча с матерью Рудольфа Нуреева, чтобы передать весточку от сына. Он несколько лет не мог связаться с самым близким человеком.

Документальный фильм «Рудольф Нуриев – как он есть» (1991) – 47 мин.

Это единственный прижизненный русский фильм о Рудольфе Нурееве. В него вошло большое интервью артиста во время приезда в Ленинград в 1990 году.

11 марта в 19-00 в ТКЦ Москвы.

Документальный фильм «Рудольф Нуреев. Мятежный демон» (2012) – 97 мин.

Авторы фильма постарались воссоздать портрет противоречивой и яркой личности артиста, осветить самые яркие, драматичные эпизоды его бурной жизни.

В фильме о Рудольфе вспоминают его друзья, коллеги, балетные критики Парижа, Санкт-Петербурга, Уфы, Москвы, Казани, Могилева.

12 марта в 16-00.

Кинозал Государственной Третьяковской галереи (инженерный корпус, Лаврушинский пер.12).

Художественный фильм «Венеция, Карнавал, Любовь» (1982) – 84 мин.

12 марта в 16-00 в ТКЦ Москвы

Документальный фильм «Рудольф Нуреев. Мятежный демон» (2012) – 97 мин.

В 19.00 художественный фильм«Визит» (2013) – 31 мин. и документальный фильм «Рудольф Нуриев – как он есть» (1991) – 47 мин.

13 марта в 16.00 и 19.00 виртуальный зал «Филармонии-2» (Олимпийская деревня, д.1).

Художественный фильм «Венеция, Карнавал, Любовь» (1982) – 84 мин.

13 марта в 16.00 в ТКЦ Москвы.

Документально-художественный фильм «Рудольф Нуреев Танец к свободе» (2015) – 90 мин.

Танец, шпионаж и страсть переплетаются в истории о том, как великий советский балетный артист Рудольф Нуреев после окончания гастролей в Париже в 1961 году попросил политического убежища и остался на Западе, став самым известным «невозвращенцем» в СССР и живой легендой танцевального мира.

13 марта в 19.00 в ТКЦ Москвы.

Документальный фильм «Рудольф Нуреев. Контракт со смертью» (2006) – 45 мин.

16 июня 1961 года советский танцовщик Рудольф Нуреев совершил побег на Запад, отказавшись вернуться с парижских гастролей в СССР. Больше двадцати лет он выходил по триста раз в году на сцены крупнейших театров мира. Его называли «Чингисханом балета» и «неистовым». Его популярность обозначалась на всех языках одним словом – «рудимания», а богатство исчислялось миллионами долларов. Одержимый вечным движением вперед, он жадно жил и нещадно тратил время, силы, талант, чувства. Но он не знал, что за свою ненасытность заплатит страшную цену.

Документальный фильм «Рудольф Нуреев. Неукротимы гений» (2016) – 46 мин.

На русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа в Париже упокоился Рудольф Нуреев.

Про него говорили в глаза и за глаза – «Гений!». И сам он думал о себе так же. И вёл себя так, будто для него нет никаких представлений о морали, этике, этикете. Для него не было ничего святого, кроме одного – классического танца. За что любили и ненавидели Рудольфа Нуреева?

14 марта в 16.00 в ТКЦ Москвы.

Документальный фильм «Рудольф Нуреев. Контракт со смертью» (2006) – 45 мин.

Документальный фильм «Рудольф Нуреев. Неукротимы гений» (2016) – 46 мин.

14 марта в 19.00 в ТКЦ Москвы.

Торжественное закрытие «Нуреевских сезонов».

Документально-художественный фильм «Рудольф Нуреев Танец к свободе» (2015) – 90 мин.