В центральной Соборной мечети г. Нижнекамска стартовал 6 сезон проекта «Намаз – ключ к счастью»

В минувшие выходные в центральной Соборной мечети г. Нижнекамска стартовал 6 сезон проекта «Намаз – ключ к счастью». На курсах, позволяющих изучить азы ислама, изъявили желание принять участие 50 нижнекамцев.

Проект «Намаз – ключ к счастью» позволяет за 5 занятий понять, что такое Ислам, овладеть основами мусульманской молитвы. Курсы проводят наставники центральной соборной мечети г. Нижнекамска. На уроках открывается возможность задать вопросы непосредственно хазратам и знающим людям, чтобы получить внятные прямые ответы, вместо тщетных попыток поймать истину в мутном информационном потоке. Занятия ведутся на татарском или русском языках, в зависимости от аудитории.

Шестой сезон проекта «Намаз – ключ к счастью» завершит свою работу 26 марта.

dumrt.ru