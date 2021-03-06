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В центре Казани увековечат память народного поэта РТ Фаниса Яруллина

В центре Казани увековечат память народного поэта РТ Фаниса Яруллина

в Новости, Слайдер, Личности, Главные новости, 06.03.2021 0 1

В Казани увековечат память народного поэта Татарстана, лауреата государственной премии РТ им.Габдуллы Тукая Фаниса Яруллина. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин.

Мемориальная доска появится на фасаде дома №9 по улице Жуковского, где проживал поэт. На памятной доске будет написано: «В этом доме в 2005–2011 гг. жил народный поэт Республики Татарстан, лауреат государственной премии Республики Татарстан имени Г.Тукая Фанис Гатауллович Яруллин». Надпись будет сделана на русском и татарском языках.

kzn.ru

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