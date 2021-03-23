В Центре культуры татар и башкир г. Владивосток прошла очередная экскурсия

21 марта в Центре культуры татар и башкир г. Владивосток прошла очередная экскурсия. Мероприятие состоялось в рамках реализации Президентского гранта РФ.

Посетителям был показан видео-ролик об истории и культуры татар и башкир. Они ознакомились с музыкальными инструментами: кубыз, курай и гармонь.

Члены организации Нафиса Попова и Равиль Фаттахов не только рассказали об истории музыкальных инструментов, но и сыграли на них, провели урок с детьми и взрослыми.

После просмотра старинных экспонатов посетителям и гостям был организован мастер-класс по приготовлению национальных блюд. Приготовлением блюд руководили мастера-любители кулинарных изделий Наталья Руденко и Равия Сагидуллина.

В завершении мастер-класса гостям и посетителям было организовано чаепитие.

председатель татаро-башкирской Общественной организации Приморского края «Дуслык» Тахир Ибашев