Дни татарской кухни в г. Кызыл

Дни татарской кухни прошли 22 марта 2021 года в рамках встречи в г. Кызыл бригады военных и министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу.

В данном мероприятии приняли участие коллективы и солисты ГБУК НСО «Новосибирский областной татарский культурный центр» (директор Тихомирова Равза Шамильевна) с выставкой татарской культуры и творческими номерами от трио «Себер нуры» (солисты: Людмила Гиндулина, Динара Сабирова, Лилия Вальтер), а также РОО «Ассоциация татар и башкир Республики Тыва», председатель Зиннатова Эльза Мухтабаровна (основатель организации Потапова Анна Мухаметжановна) с татарскими национальными блюдами.

ГБУК НСО “НОТКЦ”