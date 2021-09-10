В Твери предложили ввести в школах специальный предмет о народах мира

8 сентября прошло заседание экспертного Совета при Администрации города Твери по межнациональным отношениям. Об этом сообщает Автономия татар Тверской области.

На заседании выступал Председатель Автономии татар Тверской области Марс Ибрагимов и заместитель Председателя Фарит Батыргареев.

Выступление от Автономии начал Фарит Батыргареев, рассказав историю национально-культурной организации и состояние Автономии татар Тверской области на сегодняшний день.

После этого Марс Минигусманович представил на заседании документ «Татары: стратегия действия», рассказал о необходимости проведения в Тверской области межнациональной работы, а также выступил с двумя предложениями: организацией областного фестиваля народов мира, способствующего консолидации разных национальностей Тверской области, а также с предложением ввести в школах специальный предмет о народах мира, способствующий расширению кругозора детей, а также направленный на уменьшение межнациональных конфликтов в будущем. Оба вопроса были обсуждены в ходе Заседания и получили отзыв от Советника Президента РФ Владимира Васильева.

Также на Заседании выступила руководитель Ресурсного центра в сфере национальных отношений «Единство Российской нации» Тверского регионального отделения Ассамблеи народов мира Елена Машетова, рассказав о деятельности Ресурсного центра.

В конце Заседания участники прошли на организованную Автономией татар Тверской области выставку картин татарского художника Руслана Камалетдинова.