11 сентября в столице РТ пройдет фестиваль «Казан дружбы народов»

11 сентября в Казани на площади перед Дворцом земледельцев пройдет фестиваль национального костюма «Казан дружбы народов». Праздник, приуроченный к Году родных языков и народного единства, познакомит гостей и жителей города с традициями и культурой народов, проживающих в регионе.

Казанцы и гости столицы смогут изготовить сувениры своими руками, сфотографироваться в национальных костюмах и посетить концерт. Желающие смогут освоить кубинские, грузинские, мексиканские танцы.

На фестивале состоится флешмоб «Казан дружбы народов»: местные музыканты записали авторский трек, в основу которого легли мотивы татарских, русских, мордовских, чувашских и других народных песен. Танцоры поставили номер, элементы которого также сочетают в себе разные национальные мотивы.

Также в рамках фестиваля «Казан дружбы народов» будет организован показ фэшн-фильма Татьяны Черногузовой «Юха», который стал финалистом Berlin Fashion Film Festival и участвовал в нескольких кинофестивалях. Он снят по мотивам татарского фольклора. В завершение показа все желающие смогут задать команде проекта свои вопросы.

Для зрителей будет организована дегустация национальных блюд, а кульминацией праздника станет приготовление плова с говядиной в большом казане. Его можно будет попробовать бесплатно, и при желании взять рецепт.

Фестиваль начнется в 12:00, сообщает Комитет по развитию туризма Исполкома Казани.

kzn.ru