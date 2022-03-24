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В Тюлячинском районе провели мероприятие “Народные обряды””

В Тюлячинском районе провели мероприятие “Народные обряды””

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, 24.03.2022 0 6

В целях воспитания в  детях нравственности, всесторонне развитой, творческой личности, проявляющей интерес к традициям и культуре татарского народа, сотрудниками Аланского Дома культуры Тюлячинского района была проведена беседа с учащимися под названием “Халкым йолары”.

Духовные практики и обряды, передаваемые из поколения в поколение, со временем не теряют своего значения, а, наоборот, их ценность только возрастает. В настоящее время национальные праздники, обряды, обычаи и традиции вновь возрождаются , обретают современный облик.

tulachi.tatarstan.ru

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