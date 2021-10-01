В Тюмени появится исламский культурно-просветительский центр

Духовное управление мусульман планирует создать крупный объект, в котором расположится исламский культурно-просветительский центр.

Такое решение было принято на заседании Правления Духовного управления мусульман Тюменской области. Причиной рассмотрения данного вопроса стало обращение руководителей и членов мусульманских религиозных организаций города Тюмени о создании крупного исламского просветительского центра в областной столице. Данная идея была озвучена на курсах повышения квалификации имамов, которые прошли в начале сентября текущего года.

Согласно решению муфтията, исламский культурно-просветительский центр разместится в пустующем трёхэтажном здании учебного корпуса Соборной мечети Тюмени. Изначально там планировалось создать филиал казанского Российского исламского университета с общежитием для студентов и лекционными залами, но по определённым обстоятельствам довести начатое до конца не удалось. Одной из причин является несоответствие здания строительным нормам и правилам.

На данный момент в Тюмени действует четыре мечети и два молельных дома. При этом в городе проживает более 65 тысяч мусульман, большинство из которых являются представителями коренных народов России.

muslim.ru