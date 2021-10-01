Фарит Мухтасаров поддержал создание Координационных советов, содействующих объединению татарских общественных организаций

23-24 сентября 2021 г. делегация от РТНКА МО приняла участие в мероприятии «Миллэт жыены» (Национальное собрание), организованном Всемирным конгрессом татар в Казани. В состав делегации вошли Ф.Мухтасаров (председатель РТНКА МО), Б. Байрамклычев (г. Одинцово), Г.Фатхутдинова (г. Электросталь), Д.Редькина (г. Пушкино), Р.Гараева (г. Монино), Р.Юсупов (г. Красногорск), Н.Музафарова (г. Икша).

23 сентября состоялось заседание Национального Совета, на котором Ф. Мухтасаров сделал краткое выступление. Он поддержал создание Координационных советов в регионах, которые содействовали бы объединению различных татарских общественных организаций. В Московском регионе такой Совет создан при Полпредстве РТ.

24 сентября в театре им. Г.Камала прошло Национальное собрание с участием Президента РТ Р.Н. Минниханова. Было достаточно много интересных докладов, нацеленных на активизацию работы по сохранению языка и культуры, максимальное информирование татарского населения о предстоящей переписи населения. В связи с этим было принято Обращение к татарскому народу.

Все участники Собрания получили подарки: книги «Татарская национальная кухня» и «Татарский мир», брошюру «Татары: стратегия действия», сборник в электронной форме «Без-Тукайлы халык» — которые смогут использовать в своей общественной деятельности.

В течение двух дней состоялся ряд встреч с коллегами из других регионов России. Было интересно встретиться и пообщаться с известными представителями татар: Дамиром Юсуповым (лётчик – Герой России) с супругой Натальей, Айдаром Галимовым – заслуженным артистом РТ и РБ, Дамиром Исхаковым — учёным и политиком и другими интересными и преданными своей нации людьми.

Пресс-центр РТНКА МО

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