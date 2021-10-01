На днях в Бельгии прошел совместный просмотр кинокомедии «Апипа»

Соотечественники из разных городов страны съехались в ресторан, где смогли посмотреть новую для них кинокартину, затем остались на совместный ужин, чтобы обсудить увиденное, поделиться эмоциями.

Продукт учреждения культуры « атаркино» сами татарстанцы увидели на больших экранах ровно год назад, полюбили его за легкий игривый стиль, неожиданные кульбиты в развитии, казалось бы, предугадываемых событий.

Безусловно, привлекательным моментом комедии является и то, что в нем снялся звездный состав татарской эстрады. Продюсер Миляуша Айтуганова, выбирая подарок к 10-летию общественной организации «Tatars in Belgium» среди десятка национальных кинокартин, прежде всего опиралась на то, что соотечественникам будут хорошо знакомы именно певцы, видеоклипы которых они часто видят в социальных сетях. А в этом фильме их как раз роскошное соцветие. Алсу Абульханова, Алина Шарипзянова, Диля Нигматуллинана, Ляйсан Махмутова – частыe гости европейскиx сабантуeв.

Еще до начала просмотра на экране появилась Зульфия Валеева, которая многим знакома не столько как актриса театра им. Тинчурина, сколько по вокальному трио «ЗуЛяйЛя». Зрители сразу же получили от нее задание: “Сколько ролей досталось мне в этом фильме?” И действительно, в финале определилось правильное число: героини Зульфии в разных амплуа трижды принимали гастрольную труппу в своиx поселениях. За правильный ответ от имени Зульфии Валеевой самому внимательному зрителю был вручен туристический набор о Татарстане. Алсу Абульханова заранее переслала теплое приветствие, отметила, что понимает как вдали от родины трудно сохранять интерес к культуре, традициям, но тем не менее есть у соотечественников стремление, желание и это – главное.

Комедия в стиле милой « Карнавальной ночи » сразу же захватила внимание зрителей своими нетривиальные ситуациями, недомолвками, многослойными нагрузками на короткие фразы. Как высказались затем зрители, здесь много искрометного народного юмора, говорящей мимики. Создатели фильма с элементами мюзикла сотворили его так, что даже не владеющие татарским языком вполне схватывают сюжет, сопереживают героям, погружаются на 70 минут в звездную жизнь. Безусловно, помогали и субтитры на русском языке.

Те, кто следит за музыкальным и театральным миром Татарстана и Башкортостана, сразу подмечали знакомые лица на экране. Любимчик публики Фирдус Тямаев в фильме играет простого водителя автобуса, но это самая юморная роль. Тут же рядом с Фирдусом в фильме и Элвин Грэй со своей знаменитой ершистой прической.

Так совпало, что именно в этот день и в это же время за 4 тысячи километров, в Самарской области ЦРК «Художественный» также собрал татар на фильм «Апипа». Туда на встречу приехала актриса, сыгравшая главную роль – Резеда Саляхова. Рассказав самарцам со сцены о самом процессе съемок, щекотливых фрагментах, анекдотичных рабочих моментах, она тут же вышла на видеосвязь для диалога с бельгийскими зрителями.

Саму Резеду Саляхову соотечественники Бельгии помнят по маленьким гастролям в Брюсселе, когда актеры театра им.Карима Тинчурина побывали с лирической постановкой. Приезжал в тот момент и Артем Пискунов, которому в фильме «Апипа» досталась главная мужская роль. Пискунов играет самозванца баяниста, проникшего в музыкальный коллектив.

В своих пожеланиях татары Бельгии были едины: такие фильмы не только скрашивают досуг и являются чудесной кинокартиной для семейных воскресных просмотров, но и своими надежными методами работают над проблемой утраты этнокультурной самобытности татар, помогают объединять нацию.

Лилия Шмитц