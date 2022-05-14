В Тюмени пройдет круглый стол, посвященный татарскому писателю Якубу Занкиеву

В Тюмени пройдет круглый стол на тему «Якуб Камалиевич Занкиев – защитник Родины, видный педагог, писатель, публицист», организуемый в рамках 45 Международной конференции «Славянские чтения».

Пленарное заседание «Славянских чтений» начнется 20 мая в 10 часов в ДК «Нефтяник» им. В.И. Муравленко города Тюмень.

Круглый стол «Занкиевские чтения» начнётся 20 мая в 13 часов в Тюменской областной научной библиотеке им. Д.И. Менделеева. Будут подведены итоги областной викторины о Я.К.Занкиеве, состоится награждение.

yanarish72.ru