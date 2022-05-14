В Новокузнецке пройдет “Этно Краса – Тюркская жемчужина-2022”

Всекузбасский конкурс красоты и таланта “Этно Краса – Тюркская жемчужина-2022” открывает двери в мир красоты и таланта.

Всекузбасский конкурс красоты и таланта “Этно Краса – Тюркская жемчужина-2022” состоится 20 мая в 15.00 в городе Новокузнецке во Дворце культуры им. XIX Партсъезда, по адресу ул. Мурманская, 24.

За титул “Тюркская жемчужина 2022” будут соревноваться 17 прекрасных представительниц тюркских народов из 12 городов: Кемерово, Новокузнецк, Междуреченск, Белово, Таштагол, Юрга, Анжеро-Судженск, Яшкино, Мысковский городской округ, Гурьевский муниципальный округ, Юргинский муниципальный округ, Республика Хакасия.

Участницам конкурса предстоит проявить себя в творческих заданиях “Мой народ – моя душа” (визитная карточка), “Добро пожаловать в наш дом” (национальные традиции гостеприимства) и “Ожившие легенды” (творческий конкурс). По итогам конкурса будет определена участница, которая и станет обладательницей титула “Этно Краса – Тюркская жемчужина 2022”.