Шурале на втором в Санкт-Петербургском фестивале искусств

В Санкт-Петербургском Союзе художников с 10 по 22 мая проводится фестиваль искусств «Планета одуванчик».

Все здесь сказочно и загадочно: вот и наш татарский «Шурале» Роберта Мифа удачно вписался в экспозицию, и «Город золотой» с «Мечтой» Елены Острой.

Роберт Миф и его работа «Сказочный сон», по мотивам сказки Габдуллы Тукая «Шурале», холст, масло

С художницей-организатором выставки Ольгой Маркеловой

Выставка будет работать до 22 мая с 12:00 до 19:00, кроме понедельника. С пятницы по воскресенье состоятся интересные мастер-классы для детей и взрослых, подробнее можно узнать в группе “Планета Одуванчик”.

Первая выставка под названием «Планета Одуванчик» состоялась в июле 2021 года. Идея мероприятия родилась у художницы и писательницы Ольги Маркеловой, которую приобретение необычного украшения вдохновило сначала на создание сказки о планете Одуванчик, а потом и на необычную экспозицию, в которой были представлены работы двух с лишним десятков петербургских авторов на фантастические и сказочные темы. Выставка оказалась необычайно популярной и у зрителей, и у художников. Мифы, легенды и прочие придуманные и непридуманные волшебные истории находят отклик в сердцах и творчестве живописцев, скульпторов, иллюстраторов, ювелиров, кукольников, дизайнеров, художников театра и кино, писателей и музыкантов…

Кто хочет, чтобы сказки закончились? Все хотят, что волшебство длилось! Поэтому выставка превратилась в настоящий фестиваль искусств, своеобразную высадку арт-десанта в мире сказок.

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