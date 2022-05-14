ВИДЕО: Подвиг в тылу: 80 лет оборонительному Казанскому обводу

В этом году памятная дата – 80 лет со дня завершения его строительства. В Казани прошла научно-практическая конференция. Историки, краеведы и студенты из Татарстана и Чувашии обсуждали малоизвестные, но крайне значимые страницы истории строительства обвода. Их начали возводить осенью 1941-го года, а завершили в 42-м. В общей сложности к работам в Чувашии и ТАССР привлекли 280 тысяч человек. В основном женщины и дети. Почти 100 дней, даже в лютый мороз они работали не покладая рук, без спецтехники, имея при себе только топоры, ломы и лопаты. Протяженность казанского обвода – 331 километр. Он проходил по территориям Апастовского, Кайбицкого, Буинского, Тетюшского и Спасского районов. Оборонительные сооружения в итоге не понадобились.

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