В Тюмени состоялся Межрегиональный научно-практический семинар учителей татарского языка

19 февраля 2021 года в средней школе № 52 микрорайона Казарово г. Тюмени состоялся Межрегиональный научно-практический семинар учителей татарского языка и татарской литературы Тюменской области при участии ТОГИРРО, ИРО РТ, МОиН РТ, ассоциации учителей Тюменской области «Истоки». Семинар был посвящен Международному дню родного языка (International Mother Language Day), провозглашенного Генеральной конференцией ЮНЕСКО 17 ноября 1999 года. Праздник отмечается с 2000 года ежегодно 21 февраля с целью содействия языковому и культурному разнообразию и многоязычию.

Дата для Дня была выбрана в знак памяти событий, произошедших в Дакке (ныне – столица Бангладеш) 21 февраля 1952 года, когда от пуль полицейских погибли студенты, вышедшие на демонстрацию в защиту своего родного языка бенгали, который они требовали признать одним из государственных языков страны.

Языки являются самым сильным инструментом сохранения и развития нашего материального и духовного наследия. По оценкам ЮНЕСКО, половина из примерно 6 тысяч языков мира могут в ближайшее время потерять последних носителей. Каждые две недели в мире исчезает один язык, унося с собой целое культурное и интеллектуальное наследие.

Все шаги по способствованию распространения родных языков служат не только содействию языковому разнообразию и многоязыковому образованию, развитию более полного знакомства с языковыми и культурными традициями по всему миру, но и крепят солидарность, основанную на взаимопонимании, терпимости и диалоге.

С приветственным словом выступила Алишина Х.Ч., д.ф.н., профессор ТюмГУ, директор центра тюркологии ТюмГУ, Хисматуллин С.З., директор 15 школы Тобольска, депутат Тобольской городской думы, руководитель ассоциации «Истоки», Манкаева А.З., директор 52 СОШ г. Тюмени.

Член РОО НКА сибирских татар и татар Тюменской области, представитель Конгресса татар Тюменской области Алишина Х.Ч. совместно с председателем РОО НКА сибирских татар и татар Тюменской области Хурматуллиной Л.Х. наградили лучших учителей родного языка и литературы медалями международного уровня от Всемирного конгресса татар «За большие заслуги перед татарским народом» Кирамову Халиду (52 СОШ г. Тюмени), Зимагулову Асию (Вагайский район Казанская сош), Исмагилову Рузилю (Тюменский район, Андреевская СОШ).

Практическая часть конференции, в которой очно и заочно участвовали более 50 человек, началась с доклада д.п.н., профессора, проректора института ТОГИРРО Н.Г. Миловановой «Развитие этнокультурного компонента содержания образования: региональный контекст».

Мастер-класс «Технологии преподавания учителей татарского языка» провела кандидат филологических наук, учитель высшей категории учителей татарского языка и татарской литературы 52 СОШ г. Тюмени Тюменской области Кирамова Халида Халидулловна. Учитель высшей категории, преподаватель русского языка и литературы Ибрагимова Елена Сахидовна провела урок «Приемы и способы повышения мотивации обучающихся на уроках литературы».

Участники семинара с большой благодарностью посмотрели литературно-музыкальную композицию, посвященную советскому татарскому поэту и журналисту, Герою Советского Союза, лауреату Ленинской премии Мусе Джалилю.

Сюрпризом для учителей татарского языка и татарской литературы Тюменской области стала презентация книжной новинки, написанной на местном наречии сибирских татар! Язык сибирских татар – неисчерпаемая сокровищница, хранящая жемчужины, кораллы и бриллианты древнего тюркского населения междуречья Тобола и Иртыша! Изучая язык сибирских татар, можно стать профессором и академиком, о чем свидетельствует жизнь и деятельность тюменки Диляры Гарифовны Тумашевой! А также писателем и председателем Союза сибирскотатарских писателей, как Клара Латыповна Ярашова-Кучковская, уроженка села Ревда Ялуторовского района. Она принесла и подарила 80 книг рассказов «Туғаннар», еще пахнущих типографской краской.

В заключение педагоги приняли участие в заседании Круглого стола, организованного кандидатом филологическим наук, завкафедрой татарского языка и татарской литературы ИРО РТ Расимой Равиловной Шамсутдиновой совместно с Н.Г. Миловановой и С.З. Хисматуллиным.

Мероприятие прошло на высоком организационном уровне в приподнятом настроении в новом здании Казаровской школы. Участники выразили благодарность организаторам, директору и педагогическому коллективу школы.

P.S. Представитель Конгресса татар Тюменской области профессор Алишина Ханиса Чавдатовна, говоря о значении родного языка в жизни человека, подчеркнула актуальность и важность указания в Переписи населения-2021 в качестве родного – татарского языка.

Алишина Ханиса Чавдатовна, доктор филологических наук, профессор, директор Центра тюркологии ТюмГУ, почётный член Академии наук РТ, член Союза журналистов РФ, Заслуженный учитель школы РТ, Почетный работник высшего профессионального образования РФ