В Пензе отметили Международный день родного языка

Интеллектуальная игра “Сто к одному” на татарском языке была посвящена Международному дню родного языка. “Йөзгә бер” – так на татарском языке звучит название известной телевизионной передачи.

Две команды “Йолдызлар” и “Кыш кояше” отправились в увлекательное путешествие в мир родного языка и литературы, вспомнили названия ягод на татарском языке, героев сказок и узнали, какие каши самые полезные. Большая игра состояла в быстром переводе слов с татарского языка на русский – и наоборот, тематика блиц-опроса была посвящена Родине, народу и родному языку.

В игре приняли участие не только взрослые, но и семьи с детьми(самому младшему участнику Амиру Пякшеву 8 лет). Мероприятие по отзывам всем очень понравилось, благодарим тех, кто в этот морозный день был с нами!

Победила, конечно же, дружба! “Дуслык” по- татарски!

Завершилась встреча исполнением негласного гимна татарского народа “Туган тел”.

Во время игры учитель татарского языка и литературы, методист КФУ Янгуразова Дина Равильевна провела краткий экскурс в историю международного праздника и рассказала нам о важном значении родного языка в жизни каждого человека.

Дорогие друзья, поздравляем вас с Международным днём родного языка! Желаем любить и ценить свой язык, как неотъемлемую часть культуры, желаем легко общаться на нем с родными и близкими, желаем про каждый свой день сочинять интересный рассказ в добрых словах, в ярких красках, в красивых интонациях! Желаем с уважением относиться к другим народам, к их традициям и языкам. Пусть каждый человек в мире будет толерантным, искренним, добрым и по-своему замечательным!