В Тюменской области прошла олимпиада по татарскому языку и литературе

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников – одно из важных событий, открывающих 2022 год. 11 января был дан старт областной олимпиаде по татарскому языку и литературе.

Лучшие ученики и учителя школ с этнокультурным компонентом прибыли в Тюмень из Тобольска и Тобольского района, Тюмени и Тюменского района, Нижнетавдинского, Вагайского, Ялуторовского, Аромашевского районов Тюменской области. Особенно были активны дети отдаленных территорий Заболотья – из сел Лайтамак, Ачиры, Чебурга и др.

Школьники и их наставники получили подарки от первого заместителя председателя, депутата, руководителя фракции «Единая Россия» Тюменской областной Думы Андрея Викторовича Артюхова. Он всегда оказывает помощь, напутствует участников олимпиады: «Стать лучшими в своих школах, городах и районах – это уже большая победа и показатель глубоких знаний, залог будущего успеха. Желаю удержать высокую планку на областной олимпиаде, которую в предыдущие годы установили ваши сверстники».

Олимпиада нынче прошла по упрощенному варианту, т.е. задания были совмещены – 6 вопросов по языку и одно задание по литературе (сочинение). 12-го января работало жюри, Алишина Ханиса Чайдатовна – доктор филологических наук, профессор кафедры общего языкознания Института социально-гуманитарных наук ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» – председатель жюри. Кандидаты филологических наук Талипова Гульфия Маратовна и Дементьева Эльвира Шарипзяновна из Тобольского филиала ТюмГУ – члены жюри.

Учителя и дети пришли на объявление предварительных результатов, согласно которым победителями, занявшими первые места в областной олимпиаде стали:

Мухамедзянов Раиф Азатович – ученик 8 класса Янтыковской средней школы Тюменского района

Шамсутдинов Камиль Русланович – ученик 9 класса Юрминской школы Вагайского района

Ибукова Дианира Вайнеровна – ученица 10 класса Тукузской средней школы Вагайского района

Исхакова Гузель Динаровна – ученица 11 класса Асланинской средней школы Ялуторовского района

14 января 2022 в Департаменте образования и науки Тюменской области прошло заседание Оргкомитета во главе с Уфимцевой С.А. по 2 вопросам: «Об утверждении результатов областной олимпиады по татарскому языку и татарской литературе в 2021/2022 учебном году», «Об утверждении состава делегации Тюменской области на Межрегиональную олимпиаду в Казань по татарскому языку и татарской литературе».

Было принято решение, что из 41 участника 14 человек победителей и призёров поедут в Казань в начале февраля на Межрегиональную олимпиаду.

Лучшие выпускники изъявили желание поступить в Тюменский государственный университет. Они просят добавить баллы за победу в областной олимпиаде.

Председатель жюри олимпиады по татарскому языку и литературе,

член Общественной палаты Тюменской области,

доктор филологических наук, профессор ТюмГУ

Х.Ч. Алишина