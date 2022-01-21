Казань представлена на международной туристической выставке FITUR 2022 в Мадриде

Казань наряду с Москвой, Санкт-Петербургом и Сочи представлена на объединенном стенде Visit Russia на 42-ой международной туристической выставке FITUR 2022 в Мадриде. Выставку открыли король Испании Фелипе VI и его супруга – королева Летиция. Мероприятие проходит в самом большом выставочном центре Мадрида – IFEMA.

Казань привлекает участников выставки своей яркой сувенирной продукцией, в числе которых новые туристические карты. Также делегаты рассказывают о культуре Казани и Татарстана, сообщает пресс-служба Комитета по развитию туризма.

Всего в FITUR принимают участие около 100 стран с 70 официальными представительствами. Россию представляют Москва, Санкт-Петербург, Казань и Сочи.