Муфтий Татарстана вручил Государственному Советнику РТ орден Марджани I степени

Сегодня муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин встретился с Государственным Советником Республики Татарстан, первым Президентом РТ Минтимером Шаймиевым по случаю его 85-летнего юбилея. Глава ДУМ РТ поздравил юбиляра с днем рождения и выразил благодарность за поддержку в реализации деятельности Духовного управления мусульман РТ и за старания на благо развития Ислама в России и межконфессионального согласия в Татарстане. За вклад в сохранение религиозных и национальных традиций, в создание Болгарской исламской академии, в возрождение древнего города Болгар, в организацию Духовного управления мусульман РТ муфтий вручил Минтимеру Шариповичу высшую награду ДУМ РТ — орден Марджани I степени.

dumrt.ru