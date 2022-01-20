tatruen
Главная / Новости / Муфтий Татарстана вручил Государственному Советнику РТ орден Марджани I степени
Муфтий Татарстана вручил Государственному Советнику РТ орден Марджани I степени

Муфтий Татарстана вручил Государственному Советнику РТ орден Марджани I степени

в Новости, Слайдер, Главные новости, 20.01.2022 0 4

Сегодня муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин встретился с Государственным Советником Республики Татарстан, первым Президентом РТ Минтимером Шаймиевым по случаю его 85-летнего юбилея. Глава ДУМ РТ поздравил юбиляра с днем рождения и выразил благодарность за поддержку в реализации деятельности Духовного управления мусульман РТ и за старания на благо развития Ислама в России и межконфессионального согласия в Татарстане. За вклад в сохранение религиозных и национальных традиций, в создание Болгарской исламской академии, в возрождение древнего города Болгар, в организацию Духовного управления мусульман РТ муфтий вручил Минтимеру Шариповичу высшую награду ДУМ РТ — орден Марджани I степени.

dumrt.ru

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.