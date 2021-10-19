В Тюменской областной библиотеке состоялась презентация книг татарских писателей и научных деятелей

Среди новинок: сборник рассказов сибирскотатарской поэтессы и фольклориста Клары Кучковской «Туганнар», в который вошли новые произведения автора; справочник «Павшие герои Великой отечественной войны», автор – старший научный сотрудник Института проблем освоения Севера Тюменского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук Гульсифа Бакиева; иллюстрированный справочник «Мусульманские объединения и культовые объекты в Тюменской области», являющийся результатом долгой кропотливой работы большого коллектива, состоящего из деятелей науки, журналистов, представителей мусульманского духовенства. Муфтий Зиннат хазрат Садыков, выступая перед участниками мероприятия, поблагодарил членов редакционной коллегии, приложивших усилия к выпуску справочника о мусульманских религиозных объединениях Тюменской области.

Муфтий также напомнил собравшимся о необходимости соблюдения религиозных правил при проведении совместных мероприятий просветительского характера. Заместитель Регионального Духовного управления мусульман Тюменской области Амир хазрат Балдин и представитель Центрального духовного управления мусульман России в Тюменской области Ильдар хазрат Зиганшин поддержали своего коллегу в вопросе возрождения и соблюдения духовных и национальных традиций. Ильдар хазрат, помимо всего прочего, выражая благодарность и признательность авторам презентуемых книг, подчеркнул благосклонное отношение правительства региона к национально-культурным и религиозным объединениям, выражающееся в постоянной поддержке их социально-значимых проектов и инициатив.

Председатель Комитета по делам национальностей Тюменской области Владислав Чернов, в свою очередь, также выразил благодарность авторам всех изданий, отметив их вклад в развитие гармонизации межэтнических и межрелигиозных отношений в области. Говоря о справочнике «Мусульманские объединения и культовые объекты в Тюменской области», отметим, что в уникальном издании, выпущенном при участии всех трёх централизованных религиозных организаций мусульман Тюменской области изложена подробная история распространения ислама на территории юга Западной Сибири, представлена детальная информация о каждом мусульманском приходе, действующем в регионе. Содержание также включает подробное описание деятельности мусульманских религиозных структур. Справочник будет доступен служителям исламского культа и специалистам, занимающимся изучением религиозной ситуации в Тюменской области.

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