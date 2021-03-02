В Уфе обсудили проблемы и будущее татарского краеведения

В Уфе состоялось заседание Татарского общества краеведов РБ. Исследователи обсудили насущные вопросы, в том числе внесли изменения в структуру ТОК.

Так, появился президиум совета Татарского общества краеведов РБ, в который вошли девять человек. Его председателем стал Ильдар Габдрафиков — этнополитолог, старший научный сотрудник Института этнологических исследований УФИЦ РАН. Место руководителя исполкома совета занял Руслан Масагутов.

«Мы в свое время мало внимания обращали на краеведов Башкортостана, но времена меняются. Татарстан и Башкортостан — это основная территория проживания татар, поэтому требуют пристального изучения как со стороны профессиональных историков, так и краеведов. Это ни в коем случае не противопоставление себя башкирской нации. Мы должны жить вместе в дружбе и согласии. Мы — один народ практически. Что касается исследований: готовы работать и работаем с краеведами всех национальностей», — отметил академик, заместитель председателя совета Всетатарской организации краеведов — известный историк-археолог, востоковед Альберт Бурханов.

Обсуждались на заседании и проблемы, с которыми сталкивается организация. В частности это работа с архивами, финансовая сторона издания книг, преодоление «варки краеведов в собственном соку» и налаживание взаимодействия исследователей.

«Нужно обновить состав и далее вместе плодотворно работать. Юридически пока наша организация не оформлена — будем работать над вопросом», — подчеркнул Ильдар Габдрафиков.

Присутствующие обсудили вышедшую сравнительно недавно и воспринятую татарами Башкортостана как долгожданный прорыв книгу «Татары Уфимского уезда».

«Значение этой книги трудно переоценить. В России сейчас около 5 тыс. татарских деревень, из них 1669 находятся в Башкортостане», — отметил Ильдар Габдрафиков.

Татарское общество краеведов Республики Башкортостан было создано в 2014 году, объединив более 50 любителей истории родного края. Общество с момента его основания возглавил Ильдар Габдрафиков. За это время было организовано несколько крупных мероприятий. Одно из первых состоялось в том же, 2014 году. Тогда совместно с Общественной организацией татар Башкортостана «Берлек» ТОК РБ провело конференцию татарских краеведов, одновременно организовав конкурс краеведческих работ. В ноябре 2016 года ТОК РБ провело I Всероссийскую конференцию татарских краеведов. Тогда на форуме собрались более 70 самодеятельных историков из самых разных регионов России.

Ильшат Имангулов

tatar-inform.ru