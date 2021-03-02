Фонд Альфии Авзаловой представит в Казани книгу о певице на английском языке

В Казани состоится презентация книги Alfiya Avzalova — перевод уже выпущенной на татарском языке книги о заслуженной артистке ТАССР и РФ Альфие Авзаловой. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила руководитель Фонда Альфии Авзаловой, дочь певицы Зульфия Нигмедзянова-Авзалова.

«Потребность в англоязычной версии возникла в связи с Международным фестивалем-конкурсом имени Альфии Авзаловой, проводимым нашим фондом. Например, в прошлом году в нем приняли участие представители Америки, Турции, Египта, Узбекистана, Казахстана. И мы поняли, что на английском языке нам тоже нужно это показывать, чтобы зарубежные гости знали, что эта певица — единственная в Татарии в то время, которая пела на разных языках», — рассказала Зульфия Нигмедзянова-Авзалова.

Она отметила, что в прошлом веке Альфия Авзалова гастролировала с программой «Песни народов мира», в которую входили песни на 13 языках: английском, французском, испанском, корейском, китайском, идише и других.

«Мало того, один из куплетов был обязательно на татарском языке. Тем самым она хотела донести до татарского слушателя суть песен, которые она исполняет», — заметила Нигметзянова.

В книгу вошли ее собственные воспоминания о своей жизни, воспоминания ее современников. В отличие от предыдущей редакции, в английскую версию книги не попал нотно-текстовой материал, но расширилась «фотогалерея».

«Нотного материала там нет, так как для англоязычного контингента это может быть не очень интересно. […] Книга была выпущена немногочисленным тиражом на небольшие средства гранта, который мы выиграли. То, что у нас получилось, — это то, что мы могли сделать на эти деньги. Но должна заметить, книга получилась очень достойной», — прокомментировала дочь татарской певицы.

Музыкально-литературная презентация книги состоится 5 марта в Кембриджской международной школе Бала-Сити, в рамках объявленного в Татарстане года Родных языков и народного единства.

Книга Alfiya Avzalova издана в рамках реализации Программы увековечивания памяти выдающейся певицы, утвержденной Президентом РТ Рустамом Миннихановым.

Лиля Шайхутдинова

tatar-inform.ru