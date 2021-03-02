В Казани открывается XIX съезд Союза писателей Татарстана

Завтра, 3 марта, в Казани откроется XIX съезд Союза писателей Республики Татарстан. Мероприятие пройдет на трех площадках: для участников из других городов республики организована видеоконференцсвязь. Открытие съезда в 10:00. Регистрация в 9:00.

В Казани очередной съезд писателей пройдет в Татарском государственном театре драмы и комедии имени Карима Тинчурина. С помощью видеосвязи подключатся такие города как Набережные Челны и Альметьевск. Необходимость проведения съезда на трех площадках и их взаимодействия в формате защищенной видеоконференцсвязи вызвана ограничениями, связанными с санитарно-эпидемиологической обстановкой и присутствием большого количества участников старше 65 лет. Предполагается участие руководителей исполнительных органов государственной власти, членов Президиума Государственного Совета Республики Татарстан, руководящего состава Академии наук Республики Татарстан, Ассамблеи народов Республики Татарстан, Всемирного Конгресса татар и иных общественных организаций.

Повестка:

отчетный доклад председателя Союза писателей РТ Данила Салихова;

избрание председателя Союза писателей РТ и его нового правления;

доклады по жанрам (секциям).

Завершится мероприятие принятием итоговой резолюции съезда.

Аккредитация ведется по почте: [email protected], контактный телефон: 89172974481- Айдар Гилязов, пресс-служба.

Краткая справка.

В состав членов Союза писателей Республики Татарстан входят более 300 человек, которые являются делегатами данного съезда.

На сегодня в составе Союза писателей РТ входят более 300 членов. Члены Союза писателей представляют 27 муниципальных районов РТ. Также в структуру организации входят Альметьевская писательская организация и Набережно-Челнинская писательская организация.

Деятельность осуществляется выборным органом — правлением Союза писателей Республики Татарстан в количестве 27 человек во главе с председателем, избираемым на съезде писателей один раз в четыре года и аппаратом Союза писателей в количестве 23 человек.

Литературно-аналитическая работа проходит на заседаниях 7 творческих секций: прозы, публицистики, русской литературы и художественного перевода, детской литературы, драматургии, поэзии, литературной критики, а также на заседаниях правления Союза писателей Республики Татарстан.

Основные направления деятельности: организация литературно-творческого процесса; пропаганда духовного наследия татарской литературы и творчества писателей Татарстана; подготовка молодых талантов и стимулирование творчества писателей; социальная поддержка и укрепление материальной базы Союза писателей РТ.

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