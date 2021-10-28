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В Уфе состоялась церемония возложения цветов к могиле Дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева

В Уфе состоялась церемония возложения цветов к могиле Дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 28.10.2021 0 10

Сегодня в парке Победы состоялась церемония возложения цветов к могиле дважды Героя Советского Союза Мусы Гайсиновича Гареева.

В церемонии приняли участие заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев, представитель Всемирного конгресса татар в Башкортостане Альфред Давлетшин, Постоянный представитель РТ в Республике Башкортостан Юсуп Якубов.

Для справки. Муса Гареев родился 9 июля 1922 года в деревне Илякшиде Илишевского района Башкирской АССР. Окончив семь классов сельской школы, поступил учиться в Уфимский железнодорожный техникум. Одновременно занимался в аэроклубе. Способного юношу быстро заметили опытные инструкторы и преподаватели. После окончания аэроклуба в конце 1940 года 18-летний комсомолец Муса Гареев стал курсантом Энгельсской школы военных летчиков.

Всего за время Великой Отечественной войны он совершил около 250 боевых вылетов. Победную точку в Великой Отечественной войне Муса Гареев поставил во время исторического Парада Победы в Москве 24 июня 1945 года, участником которого он был.

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