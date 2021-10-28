Автомарафон радио «Китап» завершился концертом в Альметьевске

Коллектив радио «Китап» побывал в городе Альметьевске, который стал последним пунктом трехдневного автопробега по маршруту Казань — Уфа — Казань.

Артисты Альметьевского татарского государственного драматического театра подготовили для участников автопробега театрализованное представление. В продолжение концерта перед зрителями выступили кавер-группа MINGAZOV и исполнительный продюсер радио «Китап» Лилия Кадырова, которая прочитала стихи.

«Альметьевск был следующим населенным пунктом после Башкортостана. В Туймазах мы тепло пообщались с местными жителями, а в Альметьевске нас приняли как родных. За эти дни мы уже успели истосковаться по нашему Татарстану. Была также некоторая усталость, как-никак, три дня провели на колесах. Но доехали до Альметьевска — всю нашу усталость как рукой сняло. Большое спасибо альметьевцам», — сказала Лилия Кадырова корреспонденту ИА «Татар-информ».

Солист кавер-группы Ильяс Мингазов родился и вырос в Альметьевске. «Это мой родной город. Земляки меня узнали, подходили, признавались, что гордятся мной. Выступать в родном городе было еще более ответственно. Но и отдача от зрителя была двойная», — рассказал артист.

Автопробег «Мин матурлык эзләп йөрим…» («В долгий путь, чтобы найти прекрасное…») был организован радио «Китап» для популяризации татарской литературы, традиционного музыкального искусства, укрепления дружественных связей между Татарстаном и Башкортостаном, продвижения татарстанского радио в соседних регионах.

Автомарафон стартовал 25 октября в Казани. За три дня участники побывали в Мамадышском, Мензелинском, Актанышском районах Татарстана, Набережных Челнах, а также в Илишевском, Чекмагушевском районах Башкортостана и городах Дюртюли, Уфа и Туймазы.

tatar-inform.ru