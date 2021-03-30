tatruen
Главная / Новости / В Ульяновской области состоялось заседание оргкомитета Федерального Сабантуя – 2022
В Ульяновской области состоялось заседание оргкомитета Федерального Сабантуя – 2022

В Ульяновской области состоялось заседание оргкомитета Федерального Сабантуя – 2022

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 30.03.2021 0 15

Сегодня, 30 марта, в Ульяновске состоялось заседание оргкомитета Федерального Сабантуя – 2022. В работе заседания приняли участие Губернатор Ульяновской области С.И. Морозов, заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар В.Г. Шайхразиев, а также председатель Исполкома Общественной организации «Ульяновская областная татарская национально-культурная автономия» Р.Ф. Сафин.

В ходе совещания состоялось обсуждение концепции проведения культурной программы XXI Федерального Сабантуя.

Планируется, что федеральный Сабантуй-2022 будет организован в несколько этапов. Он включит проведение познавательных вечеров с участием татарских поэтов и писателей Татарстана и Ульяновской области.

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.