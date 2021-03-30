В Ульяновской области состоялось заседание оргкомитета Федерального Сабантуя – 2022

Сегодня, 30 марта, в Ульяновске состоялось заседание оргкомитета Федерального Сабантуя – 2022. В работе заседания приняли участие Губернатор Ульяновской области С.И. Морозов, заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар В.Г. Шайхразиев, а также председатель Исполкома Общественной организации «Ульяновская областная татарская национально-культурная автономия» Р.Ф. Сафин.

В ходе совещания состоялось обсуждение концепции проведения культурной программы XXI Федерального Сабантуя.

Планируется, что федеральный Сабантуй-2022 будет организован в несколько этапов. Он включит проведение познавательных вечеров с участием татарских поэтов и писателей Татарстана и Ульяновской области.