Объявлен прием заявок на участие в детском фестивале «Энҗе бөртекләре»

В Москве начался прием заявок на участие в фестивале детского творчества «Энҗе бөртекләре» («Жемчужинки») им. Габдуллы Тукая. В этом году он проводится в рамках объявленного в Республике Татарстан Года родных языков и народного единства и 135-летия со дня рождения великого татарского поэта.

К участию в фестивале приглашаются творческие коллективы и дети, представляющие московский регион, независимо от национальной принадлежности.

Участники делятся на три возрастные группы: от 5 до 9 лет, от 10 до 13 лет и от 14 до 18 лет.

Конкурс пройдет по следующим номинациям:

– вокальный жанр.

– Вокальный ансамбль.

– Хореография.

– Художественное слово.

– Инструментальный жанр и исполнение произведения, связанного с именем Габдуллы Тукая.

Заявки принимаются до 20 апреля 2021 года.

Награждение лауреатов и дипломантов пройдет 26 апреля на гала-концерте в Татарском культурном центре Москвы.

Фестиваль «Энҗе бөртекләре» проводится с 1998 года под эгидой РТНКА г. Москвы, РОО «Клуб Интеллектуал» при поддержке Комитета межрегиональных связей и национальной политики Правительства города Москвы и Полномочного представительства РТ в РФ.

Конкурс детского творчества направлен на выявление и поддержку юных талантов, популяризацию национальных культур, укреплению межнациональных отношений в Москве.

Подробная информация: 8 (926) 225-28-16, [email protected]; форма заявки представлена в ПОЛОЖЕНИИ.

tatmsk.tatarstan.ru