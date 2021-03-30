Объявлен прием заявок на участие в детском фестивале «Энҗе бөртекләре»

В Москве начался прием заявок на участие в фестивале детского творчества «Энҗе бөртекләре» («Жемчужинки») им. Габдуллы Тукая. В этом году он проводится в рамках объявленного в Республике Татарстан Года родных языков и народного единства и 135-летия со дня рождения великого татарского поэта.
К участию в фестивале приглашаются творческие коллективы и дети, представляющие московский регион, независимо от национальной принадлежности.
Участники делятся на три возрастные группы: от 5 до 9 лет, от 10 до 13 лет и от 14 до 18 лет.
Конкурс пройдет по следующим номинациям:
– вокальный жанр.
– Вокальный ансамбль.
– Хореография.
– Художественное слово.
– Инструментальный жанр и исполнение произведения, связанного с именем Габдуллы Тукая.
Заявки принимаются до 20 апреля 2021 года.
Награждение лауреатов и дипломантов пройдет 26 апреля на гала-концерте в Татарском культурном центре Москвы.
Фестиваль «Энҗе бөртекләре» проводится с 1998 года под эгидой РТНКА г. Москвы, РОО «Клуб Интеллектуал» при поддержке Комитета межрегиональных связей и национальной политики Правительства города Москвы и Полномочного представительства РТ в РФ.
Конкурс детского творчества направлен на выявление и поддержку юных талантов, популяризацию национальных культур, укреплению межнациональных отношений в Москве.
Подробная информация: 8 (926) 225-28-16, [email protected]; форма заявки представлена в ПОЛОЖЕНИИ.