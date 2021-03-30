27 марта 2021 года в Ташкенте состоялся фестиваль татарской кухни, организованный Татарским общественным культурно-просветительным центом (ТОКПЦ) г.Ташкента. Мероприятие состоялось в ресторане члена Правления центра Ковтуновой К.М. в гостинице «Крокус-Плаза».

Мероприятие было приурочено к Всемирному дню татарской кухни им.Ю.Ахметзянова и к Году родных языков и народного единства в Республике Татарстан.

В мероприятии приняли участие представительство Республики Татарстан в Республике Узбекистан, гость из Казани, члены Правления и активисты ТОКПЦ г.Ташкента, бизнесмены и представители СМИ.

Вечер открыла и вела заслуженная артистка Республики Татарстан и Республики Башкортостан Халдарова Ф.М., которая провела викторину по татарской кулинарии среди собравшихся.

Кульминацией праздника явился конкурс по нарезке татарской лапши и по приготовлению парамачей среди татарских хозяюшек.

На мероприятии выступили заслуженный работник культуры Республики Татарстан Гиззатуллина Р.И. Татарский фольклорный ансамбль «Изге нур» под художественным руководством Бухаровой М.Ш., а также Татарский танцевальный ансамбль «Лейсан».

Все присутствующие ознакомились татарским кулинарными творениями от хозяюшек, и шеф повара ресторана.

По итогам конкурса, председатель Правления ТОПКЦ г.Ташкента Набиуллин Р.Х. наградил победительниц дипломами и памятными призами.

Мероприятие освещалось корпунктом ТНВ-Планета в Узбекистане и Sputnik Узбекистан.

Представительство Республики Татарстан в Республике Узбекистан