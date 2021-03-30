Межнациональный весенний праздник «Навруз» в Самаре прошел ярко и весело

27 марта в Самаре, в Доме культуры «Заря», отметили Международный праздник «Навруз». Он прошел при поддержке Администрации г.о.Самара, ГКУ СО «Дом дружбы народов».

Навруз — один из самых древних праздников на Земле, отмечаемый многими народами как праздник весны и обновления природы.

В 2009 году Навруз был включен в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Генеральная ассамблея ООН объявила 21 марта Международным днем Навруза.

В Самарской области, как и по всей России, праздник традиционно отмечают казахи, узбеки, азербайджанцы, киргизы, таджики, туркмены и другие народы. Навруз – это главный праздник в году у многих народов Азии, отмечаемый уже более пяти тысяч лет. Празднование Навруза имеет языческие корни, это праздник поклонения природе, он отмечается в день весеннего равноденствия. Это очень символичный праздник, с Наврузом связано множество народных традиций и обычаев.

Организаторами мероприятия в Самаре были национальные общественные организации г.о. Самара и Самарской области – инициативная группа по созданию общественной организации «Местная узбекская национально-культурная автономия «Хумо» г.о.Самара»; Региональное отделение Всероссийского Конгресса узбеков, узбекистанцев по Самарской области, президент Дильфуза Сабирова; СРОО таджикистанцев «Пайванд-Единство», президент Сунатуло Назриев; СРОО «Центр культуры «Казахи Самары», президент Салауат Султанов; РОО «НКА азербайджанцев Самарской области «Ватан», председатель Гусейн Гусеинов; СРОО «Туркменский национальный культурный центр «Ватан», президент Оразбай Рейимбаев; СРОО «Гуманитарная Ассоциация Туркменского Землячества в Поволжье», председатель Куват Гурбангылычев; СООО «Лига азербайджанцев Самарской области», председатель Правления Ширван Керимов Ширван; НО БФ «Помощь киргизскому народу «Манас-Ата», председатель Акылбек Кудуев.

Почётных гостей и зрителей праздника приветствовал заместитель директора ГКУ СО «Дом дружбы народов» Петр Сучков, он также вручил активистам организаций Благодарственные письма Дома дружбы народов.

Приветствие от Губернатора Самарской области зачитала Ольга Бушина, от Главы Администрации г.о. Самара — Дмитрий Долганов, от «Союза народов Самарской области» присутствующих поздравила Любовь Колесникова.

Праздничное мероприятие началось с выставки декоративно-прикладного творчества, расположенной в фойе, и праздничных танцев под звуки национальных музыкальных инструментов, от которых в пляс пускались не только участники концертной программы, но и зрители. Атмосфера веселья и радости захватывала каждого человека, пришедшего на праздник. А зрителей, желающих посмотреть праздничное мероприятие, посвященное Наврузу, было много.

Праздничный концерт открыло театрализованное представление «Да здравствует Навруз!». Здесь присутствовали и актерская игра девушек и парней, выход музыкантов с карнаем (традиционным восточным духовым инструментом, звуки которого открывают празднества), яркие выступления всех артистов в национальных костюмах, приветствия главного аксакала праздника и девушки «Весны», народные обряды и традиции. Все переплелось и вылилось в красочное зрелищное выступление, которое подарило зрителям восторг и восхищение от увиденного.

Чтобы создать эту удивительную атмосферу праздника, немало сил приложила сценарист, режиссер-постановщик концертной программы, Заслуженный работник культуры Самарской области Айгуль Жалелова и ведущие концертной программы Ермек Кульжанов и Сабрина Бобокова.

В концерте участвовали артисты и творческие коллективы национально-культурных общественных организаций г.о.Самара и Самарской области — музыкальная группа «МУКИМИ», руководитель Илхом Юлдошев; казахская воскресная школа «Ак булак» — Центр внешкольной работы «Поиск», педагог Айгуль Жалелова; таджикская танцевальная группа «Лайли Бадахшон», руководитель Зарина Курбонова; солисты инициативной группы по созданию «Местной узбекской национально-культурной автономии «Хумо» г.о.Самара» Расулжон Абдурахманов и Равшан Ураков; туркменская танцевальная группа «Туркмен овазы», руководитель Сахра Ходжамедова; победитель всероссийских и международных конкурсов, активист СРОО «Казахи Самары» Ермек Кульжанов; автор и исполнитель кыргызских песен Акылбек Айтиев; казахский народный ансамбль танца «Айгуль», руководитель Айгуль Жалелова; кыргызская танцевальная группа «Жаз гульдеры», руководитель Мээрим Кудуева; председатель Общественной организации «Курултай (конгресс) башкир» города Самара, исполнительница башкирских песен Камила Сизякова; чувашский народный ансамбль песни и танца «Самар ен», руководитель Любовь Максимова, концертмейстер Евгений Васюткин; Мустафаев Мустафа и Ковалевская Софья, солисты азербайджанского ансамбля «Хаял», руководитель Мирмагомед Сеийдли; исполнительница таджикских песен Аниса Парпиева; исполнитель туркменских песен Рахат Гурбангылыжов; азербайджанский ансамбль «АРЗУ»; солист СРОО «Туркменского национального культурного центра «Ватан» Давлет Оразмедов; профессиональная танцовщица народных танцев Средней Азии из г.Тольятти Наргиза.

Праздничное мероприятие завершилось награждением активистов национальных общественных организаций и артистов концертной программы за организацию, проведение и участие в Международном празднике «Навруз». Председатель Оргкомитета Международного праздника «Навруз», президент Регионального отделения Всероссийского Конгресса узбеков, узбекистанцев по Самарской области Дильфуза Сабирова вручила всем дипломы, благодарственные письма и поздравила всех с праздником Навруз.

Такие мероприятия способствуют укреплению межнационального и межконфессионального согласия многонациональной губернии, знакомят с самобытностью и национальной культурой народов г.о.Самара и Самарской области, способствуют раскрытию талантов среди молодого поколения.

Светлый и добрый праздник Навруз на самарской земле проходит много лет и собирает каждый год множество друзей. Да здравствует Навруз – праздник добра, любви, счастья и новой жизни!